Fraude a mexiquenses que les prometieron apoyos sociales debe investigarse y castigarse: Faustino de la Cruz

Ecatepec, Méx, 02 de marzo de 2023.- Tras las denuncias de fraude a mexiquenses que les condicionaron un pago para sumarlos a alguno de los programas sociales y recibir apoyos, que debe de ofrecer de manera universal el gobierno de Alfredo del Mazo, el diputado local, Faustino de la Cruz Pérez, señaló que no es extraño, porque el PRI se ha caracterizado por el engaño y la coacción durante los casi 100 años que ha gobernado la entidad, por lo que exigió que se investigue y castigue a los responsables.





En este largo tiempo, dijo, el PRI solo ha obtenido beneficios y se ha olvidado de atender y beneficiar a la población, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que realice las investigaciones y castigue a los responsables del engaño, pidió el legislador.





Luego de que trascendió la denuncia en un medio de circulación nacional, consideró, el gobierno estatal debe actuar y no dejar de lado el delito, abuso y engaño a las mujeres, a los jóvenes y adultos mayores, a quienes les ’cobraron’ 50 pesos por registrarse en alguno de los programas sociales que se ofrecen en la entidad y 20 pesos por ‘apartarles su lugar’ el día de la supuesta entrega de apoyos, las autoridades deben actuar, hay evidencias de depósitos e incluso una cuenta bancaria a donde se hacían los depósitos, reiteró.





El legislador de Ecatepec, apuntó que debido a la falta de trasparencia con que ha manejado el gobierno estatal la operación de programas sociales como el Salario Rosa, ahora se suscitan estas denuncias, que solo otorgan la razón a los señalamientos de los diputados de Morena que la política social del gobernador Alfredo del Mazo no funciona, ha perdido el rumbo para contrarrestar la pobreza, la marginación y vulnerabilidad.





Recordó que en reiteradas ocasiones legisladores de la bancada de la Esperanza han documentado y evidenciado, que el Salario Rosa, programa insigne del gobierno de Alfredo del Mazo, solo tiene un uso clientelar, aunado a ello, ahora los defraudados de diversos municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, entre otros más de acuerdo a la publicación, esperaban fueran beneficiados con algún programa de becas escolares, sillas de ruedas, entre otros.





El integrante de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático afirmó que desde la bancada de Morena han conminado a la secretaria de Desarrollo Social que transparenten las reglas de operación, porque en el caso del Salario Rosa se ha utilizado de manera clientelar y sin transparencia alguna.





Aunado a ello, la forma en que actúan las llamadas ‘coordinadoras’, es similar a la de los ‘operadores’ del PRI, porque todo lo hacen a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, y se ha evidenciado que también las condicionan comprando un celular, para que organicen un grupo, además de dar me gusta a todas las publicaciones del gobernador; y de acuerdo a quienes han sido ‘beneficiadas’ con el Salario Rosa, son amenazadas para no apoyar a otro partido que no sea el PRI sino les quitan el apoyo.





Insistió, se debe investigar y parar este tipo de acciones, porque las personas engañadas al darse cuenta del fraude el pasado 28 de febrero, cuando acudieron al lugar de la cita en la delegación Gustavo A. Madero, temen incluso por su integridad, ya que de acuerdo a la denuncia entregaron toda la documentación y hasta fueron amenazadas ante el señalamiento del engaño, para no decir nada.





Este tipo de acciones enfatizó el morenista, lejos de beneficiar a la ciudadanía la está afectando y se evidencia las malas prácticas de un gobierno alejado de la realidad que viven los mexiquenses.





Es tanta la urgencia de entregar dádivas en el Estado de México que se ha desbordado la estrategia del PRI, y la propia ciudadanía, en esta ocasión, documenta que los programas sociales en la entidad son utilizados en perjuicio de la gente, aseguró el diputado Faustino Pérez.





Ante esta situación instó al gobierno estatal a que vigile cómo se operan los programas sociales y evite intervenir en el proceso electoral, reiteró debe realizar la entrega de los programas a las y los mexiquenses en este mes de marzo y parar al iniciar las campañas, se debe respetar la normatividad vigente.