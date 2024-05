Francisco Sinuhé asegura que la Cuarta Transformación llegará a la demarcación

Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, candidato a la alcaldía de Zempoala, cerró su campaña proselitista con un mensaje contundente: la gente ya decidió votar por el proyecto que él encabeza y la Cuarta Transformación llegará a la demarcación.



En un evento que reunió a miles de simpatizantes en la plaza principal de Zempoala, Ramírez Oviedo aseguró que ni la guerra sucia ni los intentos de viejos liderazgos podrán arrebatarles a las familias la oportunidad de ver la Cuarta Transformación en acción.



"No les vamos a fallar, las familias tienen esperanza de que llegue la Cuarta Transformación y les aseguro que vamos a trabajar sin descanso para que eso suceda", afirmó el candidato.



Ramírez Oviedo, arropado por líderes de Nueva Alianza y Morena, dirigentes sindicales y su familia, destacó los valores con los que ha crecido y se ha conducido toda su vida, asegurando que no tiene nada de qué avergonzarse.



"Soy un hombre íntegro, ni las calumnias ni las mentiras van a tirar mis aspiraciones", afirmó ante la multitud.



Su mensaje se centró en la esperanza y la confianza en el proyecto de la Cuarta Transformación, dejando claro que su compromiso es con las familias de Zempoala.



’Pobres de los que hoy buscan calumniar, ni unidos esos tres van a poder ganar’.

Y es que previo a la jornada electoral, reveló que el candidato de Movimiento Ciudadano se sometió a las órdenes de viejos y muy desgastados liderazgos magisteriales y juntos fraguaban unir al resto de los aspirantes a su favor y así enfrentarlo y derrotarlo en las urnas.



’No podrán aquellos que se juntaron con la escoria del SNTE, ese candidato que se rodeó de la basura, de lo más corrupto de la organización, se quedará en el intento porque no logrará arrebatarle a la gente de Zempoala la gran oportunidad de dejar atrás la corrupción y los malos gobiernos’, enfatizó.



Mencionó que Zempoala nunca ha tenido alternancia en el gobierno, por lo que esta es la gran oportunidad de dar paso a la 4T.

Sobre sus propuestas de campaña, refrendó que promoverá la educación de calidad, la salud, mejorará la seguridad en el municipio y la infraestructura para que lleguen cada vez más turistas e inversiones.



Ofreció abrir la Casa para la Atención a la Mujer y las Niñas, un corredor gastronómico, además de programas de siembra de maguey.



Contento por la recepción de sus simpatizantes, Sinuhé Ramírez Oviedo, sostuvo que no se le olvidará que, en su andar en busca del voto, las familias le pidieron obras de alcantarillado, tendido de la red eléctrica y acceso al agua potable, así como pavimentaciones.



Les dijo que juntos, autoridades y ciudadanos llevarán a Zempoala hacia un futuro próspero y seguro para las 32 comunidades y los más de 40 fraccionamientos que existen en la demarcación a quienes manifestó que nunca más estarán en el olvido.

Paco Sinuhé refrendó su compromiso de acabar con la desigualdad y para que nunca más existan dos Zempoalas, el urbano y el rural, sino que su gobierno atenderá a ambos sectores por igual.

Una propuesta de gran peso fue que gestionará recursos para abrir un hospital-escuela que garantice los servicios de salud para las familias y dejen de sufrir por falta de atención médica.



Finalmente, el candidato llamó a salir a las urnas el próximo domingo y votar por este proyecto que ofrece la transformación y el desarrollo de Zempoala.



También pidió votar por los candidatos de Morena y Nueva Alianza, como Liz Ordaz y por la candidata presidencial, su amiga Claudia Sheinbaum para que a Hidalgo y para que a México, le vayan bien.