Fracasa Va X México otra vez y ahora podrían pasar todas las reformas constitucionales

El PAN y el PRD anunciaron la suspensión de la coalición Va por México luego de que una diputada del PRI presentara una iniciativa que mantendría al ejército haciendo funciones de seguridad en las calles, lo cual viola el acuerdo previo entre los tres partidos donde se decidieron a votar todo en contra de Morena y sus aliados -así sea benéfico para el pueblo-.



Previamente el dirigente del PRI había enviado un mensaje en sus redes donde expresó que ellos no recibían órdenes ni de opositores ni de aliados, que decidirían conforme evaluaran si las propuestas eran o no benéficas para el país.



Lo anterior rompía el acuerdo de la alianza Va por México, toda vez que en ella no sólo se planteó votar todo en contra de las propuestas del presidente -como lo han hecho en contra de programas sociales y de megaproyectos de infraestructura- sino que incluso suscribieron una moratoria, es decir, que incluso se plantearon no trabajar en ninguna ley por parte de sus grupos parlamentarios, así como frenar todas las iniciativas que puedan (de mayoría calificada).



Respecto a las reformas constitucionales pendientes, por Ley, incluso si Morena y sus aliados hubieran ganado todos y cada uno d ellos distritos electorales, las representaciones de minoría son suficientes para impedir una mayoría calificada. Si el PRI se decide ahora a analizar -y no rechazar de facto- las propuestas, las enmiendas a la carta magna ya podrían ser todas aprobadas.



Cabe señalar que los que se oponen a que el ejército, ahora ciudadanizado y en labores civiles, se mantenga en las calles es precisamente el PAN, quienes fueron los que los sacaron en un momento en el que se cometieron matanzas incluso en contra de los ciudadanos.



El fracaso de Va X México



Iniciada por el empresario Claudio X., quien fuera viceperesidente de Televisa, hijo del magnate de Kimberly Clark y cuya asociación fuera financiada por el gobierno de los Estados Unidos, la plataforma pretendía detener los privilegios de los magnates alcanzados por décadas.



Los partidos que en algún momento fueran hegemónicos rompieron su amasiato y se llevaron críticas por finalmente mostrar que siempre estuvieron de acuerdo.



En contiendas electorales, perdieron la mayoría en el Congreso y de 21 gobiernos estatales competidos, perdieron 15 en manos de Morena y sus aliados así como uno más en manos de Movimiento Ciudadano, lo que representó una victoria por cada dos derrotas.



Es así que el PAN solamente se llevó 3 victorias, el PRI 1 y el PRD cero entre 2021 y 2022. El PAN habría salido como el más beneficiado gracias al PRI; el PRD no tenía nada que perder, conformándose con mantener su registro; el PRI solamente obtuvo un premio de consolación.