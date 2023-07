FPDT levantan el machete para saludar a AMLO por restitución de tierras en Atenco

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), levantaron su machete esta vez, para saludar y dar la bienvenida al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en su visita la tarde de este viernes a Atenco, con el objetivo de restituir las tierras ejidales despojadas para la construcción del cancelado aeropuerto.



Ignacio Del Valle Medina, líder del FPDT durante su discurso señaló que ’la cancelación del aeropuerto, fue el resultado de diversos factores inapelables, como la coyuntura del cambio de gobierno del 2018, el hartazgo de los de abajo ante el saqueo cínico, barbarie e impunidad de regímenes priístas, panistas, perredistas, así como la lucha perseverante y necia de los pueblos de la orilla del agua, para condenar ese gran fraude que fue el aeropuerto.



’ Si no hubiésemos resistido, a pesar de tener todo en contra, entonces seguramente la cancelación del aeropuerto en el 2018, no hubiera tenido ningún sentido para nadie y con toda seguridad, hoy los mexicanos estaríamos pagando otro gran fraude, infame e infinito y claro no tendríamos, ni lago, ni agua, ni tierras, ni cultivo’, señaló el ejidatario.



De igual forma, envió un mensaje a las mafias inmobiliarias ’se van a seguir topando con un pueblo con dignidad’ y a la gobernadora entrante la maestra Delfina Gómez ahí presente, dijo ’hay mucho trabajo por inaugurar, tenemos la esperanza que su gobierno no sea más de lo mismo y que la impunidad que aún sigue desde el 3 y 4 de mayo rojo de 2006 va a encontrar justicia’.



También, expuso que se necesita un hospital digno para la región así como centros de investigación de la salud para prevenir la muerte de enfermedades curables y males normalizados como la diabetes.



Por último grito la consigna que por años ha caracterizado a este frente ’ la tierra no se vende, se ama y se defiende’ y recordó ’Alexis vive’, ’Zapata vive’, mientras los cientos de atenquenses golpearon sus machetes y contestaron ’la lucha sigue y sigue’.



Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ingeniera María Luisa Albores González, expuso que desde 2020 fue comisionada para entablar diálogo con los pueblos del Edomex en especial con Atenco y celebró que se logró el decreto del área natural protegida del lago publicado en el Diario Oficial de la Nación y que se otorgara la categoría de sitio ’RAMSAR’ a los humedales de esta región.



Albores González, hizo un recuento de las instituciones con las que se ha trabajo para lograr la dignificación de la lucha de estos pueblos e hizo mención de que se está trabajando en este municipio para la construcción de una universidad ’Benito Juárez García’, con cuatro carreras, Ingeniería Civil, Mecatrónica, Desarrollo Rural y Medicina Comunitaria.