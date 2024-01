TEXCOCO, Estado de México.- Con la determinación de proporcionar ambientes educativos de calidad para las y los estudiantes mexiquenses, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), entregó obras de infraestructura para escuelas ubicadas en los municipios de Texcoco, Teotihuacán y Otumba, con una inversión de 21.1 millones de pesos en beneficio de mil 895 alumnos.



En gira de trabajo, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI señaló que con El Poder de Servir y el liderazgo de la Maestra Delfina Gómez, se reafirmar el compromiso de seguir con la dignificación de las escuelas, elemento clave para lograr ambientes escolares más sanos, seguros y propicios para la construcción de una cultura de no violencia y paz.’



A propósito del Día Mundial de la No Violencia y la Paz, indicó que fortalecer la infraestructura escolar es clave en la construcción de entornos educativos que promueven la armonía, el respeto y la convivencia pacífica, siendo éste uno de los objetivos primordiales del proceso de transformación educativa que impulsa la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



’Su formación docente le hace tener esa sensibilidad para dar atención a las necesidades que hay en las escuelas, lo que nos conduce a concentrar nuestros esfuerzos para seguir avanzando en el combate contra el rezago educativo’, agregó.



En la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, se entregó la construcción de cuatro aulas, módulo de escaleras, un módulo sanitario, laboratorio de cómputo, barda perimetral y cancha de usos múltiples, con una inversión de 9.2 millones de pesos para beneficiar a una comunidad de 620 estudiantes.



En la Escuela Primaria "Lic. Ramón Beteta’ de Teotihuacán, se destinaron 3.2 millones de pesos para la rehabilitación de los edificios "B", "C" y red pluvial, beneficiando a 489 estudiantes con mejoras sustanciales que incluyen cambio de luminarias, cancelería, impermeabilización, pintura y la construcción de una sala de usos múltiples.



Asimismo, en el Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 90 "Eugenio María Montaño Roldan’ en Otumba, se invirtieron 6.2 millones de pesos para la construcción de un salón de usos múltiples y obras exteriores, así como mejoras en la accesibilidad, en beneficio de 40 estudiantes.



Mientras que, en la Escuela Primaria "Ramón María Saavedra’ con 746 estudiantes, se realizaron obras de mejoramiento de la institución ubicada en dicho municipio, con una inversión de 2.5 millones de pesos, avanzando así con la transformación educativa impulsada por el Gobierno del Estado de México, un esfuerzo continuo que refleja la prioridad de la administración en construir entornos educativos propicios para el aprendizaje y el desarrollo integral de la comunidad escolar.