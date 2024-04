Fofo Márquez, la oveja negra de reconocida familia de empresarios hidalguenses

A la familia Márquez, célebre por poseer al menos una decena de prósperos negocios en Hidalgo y otras partes del país, entre ellos el sitio de noticias Animal Político, no les queda sino hacerse los desentendidos y negar hasta 3 veces a "Fofo Márquez", toda vez que el polémico influencer, procesado actualmente por feminicidio en grado de tentativa, ha declarado ser nieto de Guillermo Márquez, dueño de Ten Pac Pachuca.



"Fofo", como se hace llamar, saltó a la fama por agredir a una mujer de 52 años de edad a quien incluso se dio el lujo de patear cuando estaba en el suelo, todo ello por un mero incidente vial.



Y es que si bien no es casualidad primero que las redes le hayan dado cierta relevancia a un personaje cuyo único valor era exhibir una vida suntuosa, menos lo es que se convirtiera en una figura pública en Puebla, la segunda entidad con más discriminación del país de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) del Inegi.



La negativa a ser reconocido públicamente por parte su familia vendría de tiempo atrás sin embargo, pues de acuerdo con comentarios recibidos en redes por el reportero Carlos ’C4’ Jiménez, el personaje podría tener una condición particular, hecho que se comprobaría con la letra exhibida al momento de llenar su hoja de ingreso al penal, la cual no es acorde con alguien de su edad.



Si bien se desmintió que su difunto padre fuera dueño y/o socio de un centenar de gasolinerías Total, quienes precisaron que en algún momento fue accionista y sólo en 3 de ellas, en una entrevista Rodolfo manifestó que su abuelo era Guillermo Márquez Ramírez, mismo que heredó la empresa de calzado Tenerías Pachuca, mejor conocida como Ten Pac.









Además de Ten Pac, la familia Márquez cuenta con las empresas Grupo Industrial Pachuca y con Calzado Gigante sólo en el ramo zapatero. También tienen Constructoras y Desarrolladoras de Vivienda que han edificado fraccionamientos de miles de viviendas, un equipo de fútbol de primera división en Celaya, así como diversas primarias, secundarias, preparatorias y hasta universidades.



También tienen Hospitales y Clínicas de Salud, e incluso cuentan con al menos 3 medios de comunicación en donde destaca el de Animal Político, mismo que por alguna razón es encargado del Fact Cheking en redes sociales, entre otros negocios de la familia.



Y es que si bien quien comenzó la dinastía Márquez es originario de Guanajuato, las mejores épocas las han vivido en Hidalgo, lo que posicionó a la familia como una de las al menos 10 más importantes en el ámbito político y empresarial de la entidad, donde también podrían encontrarse familias como Tellería, Murillo, Tello, Del Blanco, Vera, Rayek, Kanán, Osorio, Conde, etc.