Firma de Pacto entre ocho partidos para evitar violencia política contra la mujer en Edomex: Mónica Álvarez

Toluca, Méx.-La diputada Mónica Álvarez Nemer, calificó de positiva la firma del ’Pacto Estatal Mujeres y Democracia, por una Participación Igualitaria y Libre de Violencia Política’, realizado entre autoridades electorales y dirigentes estatales de las ocho fuerzas políticas con presencia en la entidad.



Al concluir el evento encabezado por Amalia Pulido Gómez y Leticia Victoria Tavira, presidenta del Instituto Electoral y Tribunal Electoral del Estado de México, respectivamente, y al que también asistió Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo; así como Martha Guerreo Sánchez, dirigente de Morena y única mujer que encabeza un partido político en el territorio mexiquense, Mónica Álvarez, consideró como fundamental la firma de un acuerdo de estas características.



Lo anterior, explicó la representante popular de la 4T, no sólo porque cada uno de los presidentes de los partidos políticos, junto con sus Coordinadores de bancada, se comprometen a hacer lo necesario para evitar violencia política de género al interior de sus respectivas organizaciones, sino también porque impedirá que hombres, ya sentenciados por agredir a una mujer y/o por no pagar la manutención de sus hijos, sean postulados para ocupar un cargo de representación popular en la entidad.



Mónica Álvarez, consideró que toda acción y esfuerzo para evitar la violencia política contra la mujer en cualquier ámbito, vertiente, modalidad y nivel, debe ser impulsado y respaldado con acciones concretas.



’Aquí no hay colores, no hay partidos, lo que hay son mujeres y derechos’, subrayó.



Reconoció que, en el proceso electoral por la gubernatura a verificarse a mediados del 2023, hay altas probabilidades de que las mujeres sean protagonistas en dicha contienda electoral, por lo que se congratuló y dijo ’sin duda vamos a ganar y será una mujer la que gobierne el Estado de México’, concluyó.



Los diez puntos del ’Pacto Estatal Mujeres y Democracia’ del Estado de México, son:



Garantizar principio de paridad en la totalidad de las candidaturas a los cargos de elección popular que postulen los partidos políticos; así como en la integración de los órganos de dirección interna partidaria; generar al interior de los partidos los instrumentos necesarios para detectar, prevenir, y en su caso reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres; abstenerse a postular candidaturas a personas que tenga una sentencia ejecutoriada por violencia de género, familiar o figure en el registro de morosos alimentarios.



Impulsar en agendas políticas, legislativas y de gobierno, acciones sustantivas para proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas; acelerar el empoderamiento de las mujeres garantizando suministro de presupuesto para la capacitación, promoción y desarrollo político.



Promover campañas que deconstruyan estereotipos de género e impulsen el debate democrático de la ciudadanía y fomenten el uso responsable de redes sociales y plataformas digitales encaminado a erradicar la violencia política contra la mujer durante el proceso electoral; eliminar todo obstáculo que límite a las mujeres en su ejercicio público y garantizar sus derechos en condiciones de igualdad.



Los titulares de los partidos políticos con presencia en la entidad mexiquense también asumieron el compromiso de promover el principio de paridad, durante todo el periodo de gobierno, en la integración del gabinete, es decir la o el futuro gobernador deberá nombrar a mujeres en por lo menos la mitad de las Secretarías del gobierno estatal; también aseguraron que impulsarán la cultura de la denuncia y el acceso a la justicia de las mujeres que participan en la vida pública.