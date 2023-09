Finanzas debe responder por suspensión de cirugías en ISSEMyM: Azucena Cisneros

Toluca, Méx.-Luego de que derechohabientes del ISSEMyM denunciaron que se han suspendido algunas cirugías por falta de presupuesto, la diputada Azucena Cisneros exigió que la Secretaría de Finanzas responda por estas graves omisiones que podrían poner en riesgo la vida de las y los trabajadores mexiquenses.



En medios de comunicación se reveló que en diversos hospitales a los pacientes se les informó que algunas cirugías habían sido suspendidas y debían esperar a su reprogramación una vez que inicie el nuevo gobierno.



De acuerdo con diversos testimonios, una empresa que renta equipo médico optó por retirarlo de las unidades hospitalarias por falta de pago, en el último mes de la actual administración estatal.



Personal médico del Instituto ha informado a varios pacientes que algunas cirugías programadas en agosto y septiembre habían sido canceladas, algunas con tiempo de espera de más de dos meses, y les indican que deberán esperar otro periodo similar una vez que inicie el nuevo gobierno estatal.



’Es inaceptable que haya tanta indolencia en el gobierno saliente, que se tomen estas decisiones, que no haya presupuesto para cirugías, cuando desde la Legislatura local aprobamos un techo presupuestal que programó la Secretaría de Finanzas para todo el año, así que no es posible que ahora digan que no hay recurso y no paguen a empresas responsables de equipos médicos’, aseveró.



La diputada integrante de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización exigió a la Secretaría de Finanzas y al titular del ISSEMyM a que den una explicación sobre la suspensión de algunas cirugías y por qué se acabó el presupuesto cuando la Legislatura local aprobó recurso para su operación anual y no al término de administración.



En este sentido, informó que la bancada de Morena estará al pendiente de la auditoría de cumplimiento financiero, que realizará el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) al ISSEMyM como parte del Programa Anual de Auditorías 2023.



En esta revisión se evaluará que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso tengan un adecuado manejo y registro financiero, precisó Cisneros.



Subrayó que en 2022, el Órgano de Fiscalización estatal también auditó el cumplimiento financiero del Instituto, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, donde detectaron inconsistencias en importes pagados por concepto de nóminas, algunas superiores a los 230 mil pesos.



Mientras que en 2021, hubo tres auditorías al ISSEMyM sobre los adeudos, a solicitud de la Legislatura y de la que derivaron 122 observaciones, que revelaron pagos indebidos a deuda pública, anomalías en licitaciones, arrendamiento de equipo y bienes informáticos y en el arrendamiento de vehículos y por no comprobar la existencia de bienes, ni control de entradas y salidas de compra y resguardo de medicamentos.