Financió Claudio X. "informe" de Banker Institute para golpear

Guadalupe Correa-Cabrera, profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad y estudios fronterizos afirmó que Claudio X. González así como otros integrantes del Consejo Mexicano de Negocios financian al Centro Estados Unidos-México del Baker Institute que ha ligado en un reciente informe a Morena con el crimen organizado.



El Baker Institute señala en su ’perspectiva de México 2024’, un reporte que no está dirigido al público en general sino a los empresarios que buscan invertir en el país, que ’las organizaciones criminales pueden convertirse en un importante aliado electoral de Morena en las elecciones de junio de 2024; demostraron su capacidad para intimidar, e incluso matar, a candidatos de la oposición y trabajadores electorales en 2021, y es probable que sigan adelante en 2024’.



También añade, sin presentar pruebas que son requeridas en otros informes de este centro de pensamiento, que ’el sistema electoral de México también está debilitado y es probable que sus actores políticos cuestionen los resultados de las próximas elecciones del 2 de junio de 2024’.



Guadalupe Correa advirtió: ’esto pone en jaque a México, pone en jaque a las instituciones mexicanas, ellos dan por hecho que las instituciones mexicanas se están desintegrando, realmente aquí hay una manipulación muy importante’.



Y en ese sentido señaló que si bien hay un staff que opera y escribe reportes como éste detrás hay donantes. ’Estamos hablando de think tanks que representan intereses de empresarios. ¿Quién está haciendo que se les pague los salarios, los sueldos a las personas que están ahí? Tenemos al embajador James Baker que fue secretario en la época de George W Bush, está Thomas F. McLarty, la fundación Peter Jay Sharp, que son estadounidenses, estamos hablando de políticos y empresarios estadounidenses’.



’Pero también está el Mexican Business Council tal vez en inglés no les suena mucho, pero no sé si les suena el Consejo Mexicano de Negocios. Claudio X. González Laporte fue dirigente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios ahora es el Consejo Mexicano de Negocios. ¿Quiénes son los que forman este tipo de consejos? Son las empresas más importantes del país, como Alfa, Pisa, Lala, Bimbo, Kimberly Clark de México’.



Guadalupe Correa-Cabrera recordó que precisamente el CEO de Kimberly Clark de México, Pablo González Guajardo, hermano de Claudio X. Gonzalez Guajardo e hijo de Claudio X. González Laporte, estuvo como uno de los ponentes en la conferencia que tuvo lugar en diciembre del año pasado para dar a conocer este panorama de México 2024.



’¿Quién está financiando, quién está aportando a este centro? Aquí hay dos puntos muy importantes, el Consejo Mexicano de Negocios, que obviamente va cambiando su directiva, van cambiando las caras visibles, pero todas estas empresas son las más importantes del país, pero también tenemos a los integrantes del foro Estados Unidos-México entre quienes se encuentran Kimberly Clark de México, el Consejo Mexicano de Negocios, pero tenemos una figura que le gusta meterse en la política en México: Claudio X. González Laporte’, advirtió.



Correa-Cabrera señaló que esto adquiere importancia sobre todo cuando Claudio X. González Laporte a través de su hijo Claudio X. González Guajardo, el artífice de la alianza opositora, se mete en la política. ’Obviamente apoyan a cierta candidata: Xóchitl Gálvez’.



’Es muy importante saber quién está detrás de estos reportes porque nos permite entender por qué los reportes están escritos de cierta manera. Están diciendo sin probarlo el tema del crimen organizado, del fraude electoral, porque ellos esperan fraude electoral’, indicó la académica, quien criticó que se trazan escenarios sin ningún tipo de rigor.Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO