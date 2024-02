Financiamiento para emprendimiento

El crowdfunding o micro mecenazgo es una tendencia de financiamiento hacia la inversión de proyectos individuales o en sociedad, siendo una opción para que de manera más sencilla y especializada los emprendedores obtengan no solo el capital, sino también el ’know how’ indispensable para la escalabilidad del proyecto, esta herramienta de financiamiento esta mayormente enfocada en las ’StarUp’, pero no son exclusivas para este segmento, ya que aplican para cualquier estado y proceso de la empresa, así como el giro, ya que pueden ser dark kitchen, fibras, fintech, proptech, delivery, retail, y las que surjan.



Si bien no es la única forma de capitalización para un negocio o empresa, ya que tenemos créditos bancarios, inversor ángel, ahorros, prestamos familiares, prestamos de dudosa procedencia, etc. Esta opción presenta un modelo con una estructura del fondeo, ya que los recursos provienen de diferentes personas que apoyan el proyecto mediante dos opciones, la primera es de manera desinteresada, solo por apoyar a alguien con su idea, por lo cual, hacen donaciones monetarias por el monto que gusten con la finalidad de que se logre el proyecto, siendo esta la forma original y motivo del esquema, ayudar a emprendedores, creyendo en ellos y sus ideas mas que en los números presentes. La segunda obedece a un portafolio de inversión, ya sea como instrumento de activos o de venta de deuda, siendo administrado el fondo total por la crowdfunding, dando rentabilidad y certeza tanto al inversionista como al emprendedor fortaleciendo la conducción empresarial.



Ahora bien, ¿Cuál es formación y participación financiera de los mexicanos? De acuerdo con un estudio de la Comisión nacional bancaria y de valores (CNBV) con datos de la Encuesta nacional de inclusión financiera (ENIF), 7 de cada 10 mexicanos ahorra, siendo reflejo de que en los últimos 10 años el ahorro activo se incrementó en 25 puntos porcentuales, pasando a 76% de la población adulta, lo que tiene significados importantes en el crecimiento y desarrollo económico que veremos en otro post. Este incremento que se ha venido dando en jóvenes de entre 18 y 29 años que viven en localidades urbanas, con empleos formales y un mayor grado de escolaridad.

Dentro del incremento de la inclusión financiera es de notar el cambio en más de 20%, pasando del 44 al 72% de participación en instrumentos no tradicionales, lo cual significa dos cosas, la primera la complejidad y restricción del sistema financiero tradicional mexicano (bancos), que si bien es cierto que en los últimos 5 años muchos han simplifican sus temas crediticios, aún estamos lejos de un buen sistema bancario de confianza.



La segunda obedece a la entrada de las Fintech, que permiten notablemente la inclusión financiera de toda la población, esto lo vemos con empresas como la brasileña ’NU’ que es el mayor emisor de tarjetas de crédito del país o jeeves con su ordenamiento financiero de las mipymes.



Los datos muestran la tendencia de ahorro que va en aumento, si bien esta tasa cada ves crecerá a un ritmo mas lento, sigue siendo positiva, por lo cual, el crowdfunding representa una opción interesante tanto de ahorro e inversión como de emprendimiento disruptivo generando riqueza, empleo y bienestar desde la participación colectiva de las personas.