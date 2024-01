Finalizan trabajos de rehabilitación del Río de las Avenidas

Para atender la solicitud ciudadana en materia de caminos dignos, el coordinador de Gestión y Vinculación de Proyectos Especiales de la Secretaría del Despacho del Gobernador, Fernando Olvera Juárez, señaló que la gestión realizada por esta dependencia ante Petróleos Mexicanos (Pemex), en 2023 permitió rehabilitar el Río de las Avenidas, vialidad que desde hace muchos años no había recibido mantenimiento completo.



De acuerdo con el servidor público, al iniciar los trabajos se encontró una base muy desgastada a causa del alto flujo vehicular que se registra en este punto de la ciudad de Pachuca: ’El Río de las Avenidas significó una gran construcción en general, pero desde ese momento no habíamos visto ninguna intervención significativa que le diera un mantenimiento completo’.



Dicha obra será entregada este martes, durante las Rutas de la Transformación que Menchaca Salazar encabezará en la zona metropolitana de la capital hidalguense.



Cabe destacar que, en 2022, Pemex entregó a Hidalgo mil 200 toneladas de asfalto y que, por instrucciones del secretario del Despacho del Gobernador, Alejandro Velázquez Mendoza, en el año 2023 se dio continuidad a la gestión, con lo cual se logró concretar la donación de 3 mil toneladas, equivalentes a un monto de 33 millones de pesos, insumos que se utilizan para garantizar caminos dignos en la capital hidalguense.



Entre las vialidades que se han reconstruido gracias a esta segunda donación, se encuentran concluidas la Calzada Veracruz y el Río de las Avenidas, en donde fue necesaria la aplicación de alrededor de 100 mil metros cuadrados de asfalto, en beneficio de más de 55 mil habitantes.



Mientras que el Circuito Gobernadores, localizado en el Parque de Poblamiento, habrá de concluirse en los próximos días para dar paso a la rehabilitación de la Avenida 2.



Recordó, además, que la donación gestionada ante Pemex en 2023 no sólo incluyó asfalto, también vehículos de emergencia y la llegada de una unidad médica que ha sido utilizada durante las distintas Rutas de la Transformación que encabeza el mandatario estatal, Julio Menchaca Salazar.



’Fuimos beneficiados con un lote bastante grande de unidades, que en valor total sumaron los 66 millones de pesos, y de ese mismo programa es donde sale la unidad médica móvil, que tiene un costo de operación de 15 millones de pesos, y que sin duda ha venido a fortalecer las Rutas de la Transformación, ya que cuenta con farmacia gratuita, estudios de sangre y consultas generales’, indicó.