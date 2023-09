Final Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023

El Mundial Femenino 2023 va llegando a su fin y son miles los fanáticos del certamen que esperan no perderse ni un solo detalle. Este martes 15 de agosto, se disputan los duelos de semifinales, siendo el primer clasificado la selección de España al vencer 2-1 a Suecia, en un partidazo que se definió en los minutos finales. De otro lado, en la otra llave se enfrentaron las selecciones de Australia e Inglaterra, con triunfo de los británicos. Por este motivo, conoce todos los detalles sobre la última instancia del popular torneo, el cual tiene lugar en los países de Australia y Nueva Zelanda.

Final Mundial Femenino 2023: horarios y canales TV



Perú: 5:00 a.m. / DirecTV Sports, DTVGO y ATV

Ecuador: 5:00 a.m. / DirecTV Sports y DTVGO

Argentina: 7:00 a.m. / DirecTV Sports y DTVGO

Uruguay: 7:00 a.m. / DirecTV Sports y DTVGO

Brasil: 7:00 a.m. / DirecTV Sports y DTVGO

Chile: 6:00 a.m. / DirecTV Sports y DTVGO

Bolivia: 6:00 a.m. / DirecTV Sports y DTVGO

Paraguay: 6:00 a.m. / DirecTV Sports y DTVGO

Venezuela: 6:00 a.m. / DirecTV Sports y DTVGO

México: 6:00 a.m. / DirecTV Sports, DTVGO y SKY Sports

España: 12:00 p.m. / DirecTV Sports, DTVGO y TVE