Filiales de Tesla aún podrían instalarse en Hidalgo

Aunque bien hace unos meses declararon que sería Nuevo León donde realizarían la inversión de una planta de Tesla debido a la cercanía de esta entidad con la frontera con Estados Unidos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, indicó que sigue latente la posibilidad de instalar sus filiales en la entidad.



’La decisión al final de Elon Musk fue en virtud de la cercanía y de las posibilidades que tenía con su planta ya existente en Austin, entonces eso no nos permitió la posibilidad de que sucediera’, dice Henkel Escorza sobre por qué Hidalgo no fue elegido para la instalación de la Gigafactory de Tesla.



Ha anunciado que el magnate estadounidense Elon Musk, dueño de Tesla, ha prometido una posible inversión en un negocio relacionado con la fabricación de vehículos eléctricos en Hidalgo. .



’(Musk) habló directamente con el gobernador de Hidalgo en persona y hay la posibilidad de que algunas otras empresas filiales de Tesla y proveedores de Tesla estén en nuestro estado, estamos haciendo un análisis con él de lo que pudiera venir para Hidalgo’, expresó en una entrevista para Forbes México.



Elon Musk podría estar considerando la posibilidad de invertir e instalar una planta relacionada con la fabricación de vehículos eléctricos en Hidalgo, tal y como ha confirmado el titular de la Secretaría de Desrollo Económico del estado.



La promesa llegó después de una reunión entre el gobernador, Julio Menchaca, y Musk, aunque todavía no se sabe exactamente cuál sería el tipo de planta. Henkel Escorza asegura que se están analizando diversas opciones y que están trabajando para hacer esta importante inversión en Hidalgo.



Desde que comenzó el gobierno de Julio Menchaca Salazar hace siete meses, una gran cantidad de empresas tanto nacionales como extranjeras se han acercado buscando reubicarse en Hidalgo debido a la cercanía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según ha señalado el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza.



Además, la llegada de empresas dedicadas al negocio de la carga ha creado una oportunidad para fortalecer la economía local y ha contribuido a un mayor compromiso con el desarrollo económico del estado.



’Estamos en pláticas con varias empresas que se quieren instalar en nuestro estado de Hidalgo’, declara el secretario.



La Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo ha atraído el interés de numerosas empresas extranjeras, incluyendo compañías chinas y el gobierno francés a través de su embajada, así como firmas inmobiliarias que buscan desarrollar parques logísticos, según ha informado su titular.



Además, se espera la llegada de empresas dedicadas a las energías renovables, lo que impulsa el desarrollo económico y tecnológico en el estado. La diversificación económica y el fortalecimiento de sectores emergentes como este, son un objetivo clave para el gobierno de Hidalgo.



’Hay una importante solicitud de empresas en busca de asentarse en el Estado para temas de energías fotovoltaicas. Entonces creo que vamos por muy buen camino’, asegura.



’En el segundo anuncio (de inversión para Hidalgo) estaremos hablando de 9 proyectos, de los cuales tres son de inversión extranjera, una de Brasil y otra China, que son las más comunes y las que más se están acercando al Estado’, revela el funcionario.



La ubicación estratégica de Hidalgo ha sido un factor clave para la atracción de más inversión y la llegada de nuevos negocios extranjeros, especialmente aquellos que buscan acercarse al mercado estadounidense.



Empresarios chinos han encontrado en el estado un lugar logístico importante gracias a la infraestructura portuaria y la conectividad ferroviaria que ofrece, según destaca Carlos Henkel Escorza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo.



La inauguración reciente de una empresa china dedicada a la fabricación de cerámica, losetas y azulejos, así como la próxima apertura de una agencia automotriz, son solo algunos ejemplos de los beneficios que ofrece para ellas la inversión en Hidalgo.Con información de FORBES