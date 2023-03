Fideicomisos que protegió la SCJN suman 35 mil millones

El Poder Judicial de la Federación mantiene un ’guardadito’ de recursos públicos por 20 mil 516 millones 842 mil 197.21 pesos en fideicomisos; esa bolsa multimillonaria se reparte entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los jueces y magistrados, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, expuso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación posee su propio fideicomiso con 15 mil 133 millones 865.40 pesos.







El primer mandatario señaló que el monto significa 40 veces más el presupuesto anual de la Presidencia de la República, pues el año pasado ascendió a 550 millones de pesos y tan sólo la Corte y el CJF cuentan con una bolsa de poco más de 20 mil millones. Al respecto, López Obrador expuso que el fondo de la SCJN asciende a 6 mil 99 millones 504 mil 193.15 pesos; mientras que el del Consejo de la Judicatura Federal suma 14 mil 402 millones 204 mil 138.66 pesos.



El destino de este dinero público es los bolsillos de los juzgadores. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, para “compensaciones o pensiones complementarias para MS –deben ser ministros, ojalá y nos detalle el Poder Judicial, nos informen–, 789 millones. Pensiones complementarias para M.M. y P.O., ahí sí me rindo, me doy por vencido, ahí sí ya no le entiendo”.



Agregó que para el plan de pensiones médicas (atención médica privada) se tiene un presupuesto en el fideicomiso por 137 millones. Para el manejo de producto de la venta de publicaciones y otros proyectos, 357 millones. Remanentes presupuestales –“o sea, todo lo que les sobra va para el fideicomiso, no se devuelve a la Hacienda Pública–, 1 mil 311 [millones de pesos]. [Y para el] Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, 688 millones”.



Del Consejo de la Judicatura, el presidente López Obrador explicó para las pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, el fideicomiso cuenta con 4 mil 504 millones de pesos.



Asimismo, cuentan con un fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, por 68 millones 596 mil pesos.



Un fideicomiso de apoyo médico complementario y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, por 66 millones de pesos.



Un fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, por 4 mil 197 millones de pesos.



Un Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, 5 mil 564 millones de pesos.



Y un Fondo para la Administración de los Recursos Provenientes de Sentencias que deriven en las Acciones Colectivas Difusas, el cual no tiene recursos.



Adicionalmente, López Obrador señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “ahí donde van a ordenar que se restituya a don Porfirito [Edmundo Jacobo]”, cuenta con guardaditos por más de 15 mil millones de pesos:



“Fideicomiso Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España, ¡tómala!, nada”, señaló el jefe del Ejecutivo federal porque ese fondo carece de recursos en este momento.



Pero en el Fideicomiso Apoyo Médico Complementario y de Apoyo Económico Extraordinario para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuentan con 15 mil 133 millones extraídos del presupuesto público.CONTRALÍNEA