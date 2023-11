Fenece legado privatizador de Peña Nieto: renuncia Shell a explotar aguas profundas

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha aprobado la petición de Shell y Qatar Energy para iniciar los procedimientos de terminación anticipada de cuatro áreas contractuales ubicadas en aguas profundas, que les fueron asignadas durante el sexenio pasado.



Estos contratos datan del 7 de mayo de 2018 y son bajo la modalidad de licencia con una vigencia de 35 años. Corresponden a los bloques 3, 4, 6 y 7 del Área Perdido, situados frente a las costas de Tamaulipas. Cada bloque abarca una superficie de alrededor de 2,000 kilómetros cuadrados y se encuentran en la etapa de exploración.



El 25 de octubre, Shell presentó las notificaciones de las renuncias de los contratos a la CNH.



’El contratista ha perforado un pozo ya ha realizado diversos estudios geológicos y geofísicos que han ayudado a comprender el área contractual, dichos estudios y los resultados del pozo han sido integrados y en su conjunto muestran una prospección limitada para el área contractual, particularmente en términos relacionados a dos de los elementos del sistema petrolífero: el primero, espesor limitado de los yacimientos y el segundo, calidad pobre de los yacimientos’, explicación que se replica en todos los contratos a los que renuncia Shell.Con información de FORBES



La CNH indicó que para dos de las áreas contractuales se puede determinar anticipadamente que no habrá una pena convencional al haber cumplido con su programa de trabajo mínimo, pero en los otros dos aún se está en evaluación y se determinará más adelante.



El comisionado de la CNH, Salvador Ortuño, señaló que en la prospección o el programa inicial de exploración se encuentra en subprovincias como la Salina del Bravo que está al norte el Cinturón Plegado Perdido y las Cordilleras Mexicanas, un área complicada geológicamente puesto que existen las zonas de sal, y la presencia de esta sustancia hace difícil la visión en el subsuelo.



No obstante, al existir recursos prospectivos hay una viabilidad para el futuro.



En ese sentido, el comisionado presidente de la CNH, Agustín Díaz Lastra, dijo que la decisión de Shell no significa que no haya prospectos de hidrocarburos y se ahondará en el análisis técnico.



’Habrán de realizarse todos los trabajos que corresponde para una diligencia de este calibre como son cuatro renuncias en cascada y no nos quedaremos aquí, ya que cada año, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos estamos obligados a dar una opinión sobre el plan quinquenal a la Secretaría de Energía’, comentó.