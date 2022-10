Felicidades a todos los árbitros de los colegios de toda la zona

Con una cena de gala y entrega de reconocimientos concluirá el curso der arbitraje organizado por el colegio denominado ’Pastor García Salamanca’, que encabeza Rafael López Medina ’El Jarocho’ y que imparten Edgardo Codesal, Gilberto Alcalá y otros silbantes, en el marco del Día del Árbitro, por lo que habrpa diversos festejos.

En Córdoba existen cuando menos cinco colegios de árbitros, además varias ligas tienen sus propios colegios y existen también silbantes libres o independientes que prestan sus servicios a las ligas que los contraten; a todos ellos, muchas felicidades.

Se tiene programada una misa a las 8 de la mañana en la catedral de la ciudad, posteriormente habrá juegos de futbol, algunos once contra once, otros más ya iniciaron este martes el seven y otros echarán la cáscara entre ellos.

Los diversos colegios de árbitros organizaron sus comidas, el Pastor García Salamanaca cena, pero todos estarán de manteles largos, pues celebrarán el Día del Árbitro.

Ojalá todos los silbantes amanteur de la zona se preparen día a día, pues como en todas las profesiones u oficios, la capacitación debe ser permanente, pero es tiempo de celebración, asi que a todos: Muchas felicidades.