Federalismo: recibirán Estados 9.9% más presupuesto en 2023

Para 2023, las entidades federativas recibirían dos billones 432 mil 771 millones de pesos en transferencias del gobierno federal, monto 9.9% superior a lo aprobado en 2022 y que será el más alto en lo que va del sexenio, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos.



Según el Paquete Económico para el siguiente año, se propone que 1 billón 220 mil 271 millones de pesos sea para participaciones, lo que representaría el 50.2% del gasto total a los estados. Las participaciones son los recursos no etiquetados que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios.



Por su parte, 924 mil 332 millones de pesos serán de aportaciones, que representará el 38% del gasto a los estados; las transferencias son los recursos etiquetados de la federación a los gobiernos locales y, en su caso, a los municipios, condicionando su gasto en la consecución de objetivos.



De acuerdo con el investigador, Vladímir Herrera, a cargo de dicho análisis, el aumento se explica por incrementos en ciertos rubros del proyecto de presupuesto del Gobierno mexicano para 2023, como en “Participaciones Federales”, que recibieron un 14 % de aumento, debido a una mayor recaudación fiscal y de ingresos petroleros por un alza de precios internacional.



Asimismo, en el apartado de “Aportaciones Federales”, con un incremento del 6.1 %, con un mayor apoyo a fondos como los que buscan el fortalecimiento de los más de 1,400 municipios y los 32 estados en el país, en salud, infraestructura social, entre otros.



Igualmente, contempla un alza del presupuesto exigido para “Previsiones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, con un incremento del 15.1 %.



El análisis también da cuenta que los Convenios de Descentralización que firman los gobiernos de las entidades federativas con las dependencias del Gobierno mexicano presentan una ampliación del 4.9 % debido, principalmente, a aumentos en los montos propuestos para convenios con las Secretarías de Educación (1.4 %) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (38.5 %); así como una asignación de 2,011.6 millones de pesos (100.58 millones de dólares) a los convenios con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que no recibió estos recursos en 2021.



Además, explicó el analista del IBD, aumentos en el Gasto en Salud Pública incluido en el “Ramo 12 Salud” (0.6 %), así como el Gasto Federalizado identificado en el “Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas” (4.6 %).



El presupuesto solicitado por el Gobierno de México, puede presentar variaciones si las cámaras del Congreso deciden modificarlo al alza o a la baja, en el marco de la discusión y aprobación del Paquete Económico 2023 entregado el pasado 8 de septiembre por la SHCP.



El Gobierno de México aumentó su gasto neto total para 2023 a 8.3 billones de pesos (unos 415,000 millones de dólares), lo que significó un alza de 11.6 %, en comparación con el presupuesto de egresos de 2022, que fue 7.4 billones de pesos (370,000 millones de dólares).



De acuerdo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, el Paquete Económico 2023 “es congruente y mantiene la política de austeridad republicana, así como el no endeudamiento y sin incrementos a los impuestos”. FORBES