Faltan naves industriales en Estado de México que den espacio a demanda por nearshoring

Al ser una potencia como centro logístico del país, el Estado de México tiene en puerta a muchos interesados para relocalizar sus empresas y aprovechar al tendencias del nearshoring, pero hay pocos espacios industriales disponibles, por lo que empresarios urgen a construir más metros cuadrados.



José Luis Urrutia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) del Edomex, dijo que uno de los retos para la entidad mexiquense es la limitación de espacios industriales para el nearshoring y se puede notar la llegada de empresas en la disponibilidad de metros cuadrados.



’Lo que sí es una realidad en todo este tema es que sí hay y sí te puedes dar cuenta cuántas empresas están llegando por la disponibilidad de metros cuadrados en parque industriales en los diferentes estados y sí puedo decir que hoy por hoy en el Estado de México no sobran metros cuadrados como por decir ‘agua va’, entonces sí es una tema que hay que checar’, señaló.



Luego de su participación en el anuncio de colaboración entre el gobierno del Edomex y Mexico Bussines para impulsar el sector energético e industrial de la entidad, Urrutia dijo a Forbes México que muchos inversionistas quieren asentarse en el Estado México, lo que ocasiona la poca disponibilidad de naves y que el costo de la tierra a nivel industrial ya no sea barato.



’Sí es un reto pero al final de un día, también soy optimista de que se van a estar abriendo nuevos espacios en los años que viene’, expresó el representante empresarial.



El líder de los industriales en el Edomex comentó que una de las industrias más interesadas en instalarse en la entidad, aparte de la automotriz y autopartista, es la de alimentos.



’Al menos a nivel de infraestructura, el Estado de México es un lugar interesante por temas logísticos, por temas de talento, también, obviamente por temas de competitividad, en la interrelación de algunas cadenas de suministro y también depende mucho justamente del tipo de industria que va a venir a relocalizarse al país’.



Otra cuestión importante que destaca para dar confianza a las empresas es brindar todos los servicios e infraestructura necesaria, en lo que predomina garantizar el suministro eléctrico y de agua.



’La solución a eso en particular tiene que ver con una coordinación a nivel federal estatal y municipal, justamente para asegurar que estos nuevos espacios industriales o inclusive los espacios industriales que ya existen en el estado cuenten no nada más con temas energéticos, sino también con acceso a agua, además de tratamiento de descargas’, sostuvo Urrutia.Patricia Tapia Cervantes | FORBES