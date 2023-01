Falta de empleo obliga a habitantes de la Zona Oriente a trasladarse a la Ciudad de México y vivir un viacrucis

Texcoco, Méx.-Por falta de fuentes de empleo en la Zona Oriente del Estado de México, un promedio del 40 de la por ciento Población Económicamente Activa (PEA) está obligada a trasladarse a la Ciudad de México, para buscar mejores ingresos, utilizando, la mayoría, el transporte público y enfrentando problemas de movilidad, por lo que es necesario fomentar la instalación de más empresas en esta región, señaló el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.





En la Zona Oriente, donde se ubican al menos 37 municipios, se asientan más de siete millones de habitantes, que significan casi la mitad de la población total de la entidad mexiquense y de ellos en promedio un 40 por ciento está obligada a viajar a Ciudad de México, para trabajar, de acuerdo a datos oficiales, describió el legislador de Morena.





Con una extensión de poco más del 16 por ciento del territorio mexiquense, esta región presenta tasas históricas de crecimiento poblacional de promedio anual de 3.43 por ciento, por arriba del promedio estatal y nacional, según datos oficiales, por lo que la mayoría de sus habitantes no cuenta con ingresos suficientes y los niveles de desempleo y subempleo de esta zona tienden a incrementarse.





Y con base en estadísticas oficiales el desempleo abierto que en 1990 se ubicó en un 3.4 por ciento se elevó hasta en un siete por ciento en 1995. Por ello, la economía informal es una constante en los 37 municipios que conforman la región, precisó.





Nazario Gutiérrez, detalló que, en términos de densidad de población, casi 3 mil personas habitan en un kilómetro cuadrado, 334 personas por cada metro y esto según cifras del 2004. Además esta población aumenta anualmente en un 40 por ciento debido a la migración proveniente de los estados de Puebla, Oaxaca e Hidalgo y por supuesto de la cara Ciudad de México.





Mientras que la distribución de la población no es equitativa, ya que existen municipios con una fuerte carga poblacional como Ecatepec, Coacalco, Nezahualcóyotl, Tultitlán que contrastan con áreas rurales como Amecameca, Temascalapa o Tenango del Aire, aseguró.





En tanto que la industria local o actividades productivas impulsadas por los lugareños enfrentan serios problemas de distribución de sus productos frente a las actividades industriales capitalistas, o porque sencillamente no encuentra eco dentro de las necesidades de globalización, tal es el caso de la famosa Industria Textil de Chinconcuac, refirió.





También advirtió que los esfuerzos de instituciones como la escuela Nacional de Agricultura Chapingo, el Instituto Nacional de Investigadores Forestales del Valle de México o el Centro Internacional para el mejoramiento del Maíz y el Trigo, no han logrado mejorar el nivel tecnológico en la explotación de los recursos naturales de esta región y su empobrecimiento es cada vez mayor.





Otro problemas son las vías de comunicación que resultan insuficientes para la gran cantidad de autos y personas que se trasladan sobre todo hacia la ciudad de México, la Calzada Ignacio Zaragoza, la vía López Portillo, la vía Morelos, y hasta las carreteras México-Pachuca, México- Texcoco y México- Valle de Chalco se convierten en el vía crucis mañanero y vespertino de miles de personas que se traslada desde sus hogares a la Ciudad de México, perdiendo más de cinco horas de su vida en los viajes, destacó el parlamentario.





Por ello, consideró que las autoridades mexiquenses deben de impulsar la instalación de más empresas e industrias en la Zona Oriente para la generación de miles de fuentes de empleos que beneficien a esta región, lo que permitirá el desarrollo del Estado de México.