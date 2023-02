Fallecen 2 policías de Texcoco al brindar auxilio en un accidente automovilístico

Dos policías lamentablemente fallecieron la madrugada de este domingo, cuando brindaban apoyo en un accidente vehicular ocurrido sobre la carretera Los Reyes-Texcoco, a la altura de Cuautlalpan, al ser atropellados por otro vehículo que circulaba a gran velocidad.



El conductor de dicho vehículo manejaba en estado de ebriedad.



De acuerdo a un reporte oficial, los lamentables sucesos, ocurrieron cuando cerca de la 1:30 de la mañana, un vehículo Chevy se impactó contra un poste luz y debido al exceso de velocidad al que circulaban, las tres personas que viajaban en el vehículo, fallecieron.



Tras arribar cuerpos de emergencia para brindar apoyo a las víctimas, sólo pudieron confirmar que ya no contaban con signos vitales, por lo que, los elementos de la policía acordonaron la zona.



Los uniformados resguardaban el lugar, en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que pudieran iniciar con las investigaciones y el levantamiento de los tres cuerpos.



Pero, al filo de las cuatro de la madrugada el conductor de un vehículo que circulaba a toda velocidad, no se percató del accidente y en su intento por no chocar con las patrullas se subió al camellón donde se mantenían los policías, atropellando a cuatro uniformados.



En el lugar, falleció una elemento, mientras que otros tres fueron trasladados a un hospital privado del mismo municipio y minutos después, otro uniformado perdió la vida mientras recibía atención médica.



En el automóvil que los arrolló, viajaban cuatro personas y de acuerdo con primeros respondientes, todos estaban bajo los influjos del alcohol y se dirigían al municipio de Chicoloapan.



El conductor de la unidad fue detenido y trasladado al Ministerio Público.



Autoridades, realizan los trámites correspondientes para entregar el cuerpo de la mujer policía que llevaba casi 4 años en la corporación y del policía con más de 13 años de servicio.



Adrián Trápala González, Director de Seguridad Pública Municipal de Texcoco, lamenta este hecho y envía sus condolencias a los familiares de los uniformados que fallecieron.