Facilitaron Calderón, Peña, Osorio y Mancera una treintena de contratos a García Luna

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habría recibido contratos millonarios por parte de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.



El presunto robo multimillonario fue triangulado al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadounidenses



Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, Genaro García Luna tejió una red de corrupción compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales, desviando más de 745 millones de dólares del erario, mediante contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, documenta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



El presunto quebranto multimillonario a la Hacienda Pública ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón –cuando las empresas obtuvieron 10 contrataciones– y de Enrique Peña Nieto –29 contrataciones ilícitas–, y también implica al gobierno de Miguel Ángel Mancera –con un contrato–, documenta la UIF. El gobierno de Claudia Sheinbaum precisa que en realidad, Mancera le otorgó tres contratos y no uno, por lo que se anunció que ya se dio la información a la Unidad de Inteligencia para indagar posibles responsabilidades penales.



El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que los recursos fueron triangulados al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadounidenses.



’Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado’, señaló Gómez Álvarez.



Las empresas implicadas en las 30 contrataciones fueron: Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; GLAC. Los contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.



Los contratos en total sumaban 745 millones 879 mil 384.78 dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar). De este monto, el 42.5% –unos 6 mil 400 millones de pesos– se adjudicó con Calderón Hinojosa desde instituciones encabezadas por el propio García Luna: la Policía Federal y el OADPRS. Mientras que en el gobierno de Peña le asignó el 47.3% del total, desde el Cisen y el OADPRS, instituciones encabezadas por Miguel Ángel Osorio Chong, desde la Secretaría de Gobernación.



Al respecto, el titular de la UIF expuso que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles”. Añadió que también hay otros activos en territorio estadounidense, en el estado de Florida.



El titular de la UIF detalló que la red está conformada por el propio García Luna, por su esposa Linda Cristina Pereyra de García Luna, y por: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Todos ellos fueron demandados por el Estado mexicano ante el Tribunal de Florida, en el juicio para que el país pueda recuperar los recursos defraudados a la Hacienda Pública.



“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años”, indicó Gómez.



Las 44 empresas involucradas son los siguientes: Nunvav, Inc SA; Nunvav Technologies, Inc SA; Gull Holding Enterprises, Inc SA; Glac Security Consulting, Technology, Risk Management, SC; 1104 South Street, Llc; 1410 Reynolds, Llc; 1912 Century, Llc; 274 Sigb, Llc; 2903 Pen I, Llc; Assets Financing Services, Llc; Asw Holdings, Llc; Awoffice, Inc; Awp Village Bay I, Llc; Bellini Wi 1501, Corp; Best Friends Midtown, Llc; Best Friends Since 1880, Llc; Brill 5002 11, Llc; Delta Integrator, Llc; Gl & Associates Consulting, Llc; Icon Brickell 3802, Llc; Jade Ocean 3203 II, Llc; Jade Ocean 3603, Llc; Jagra, Llc; Only Best Properties Corp; Peninsula Cas II, Llc; Peninsula Mas II, Llc; Peninsula Sms, Llc

; Peninsula Snds, Llc; Peninsula Ssw II, Llc; Peninsula Stecar II, Llc; Peninsula Sw II, Llc; The Point 54, Llc; Restaurants & Beverage Operator Los Cedros Llc D/B/A Oggi Caffi; Ruby Dynasty Trust; Sdsw Dynasty Trust; Sunshine Dynasty Trust; Vfst, Llc; W Gourmet Group Llc; Wancier 2017 Family Trust; Imperial Crab, Ltd; Inmobiliaria Damari, Llc; Molv, Llc; Right Way Investments Corp; Sylsa Aircorp, Inc. And/Or Sysa Aircord, Inc.



El titular de la UIF explicó que desde el 24 de diciembre de 2019 presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en esta confabulación, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.



Respecto de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, el titular de la UIF explicó que ésta se presentó el 21 de septiembre de 2021. Además, dijo, tiene por objetivo “la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”.



Asimismo, Pablo Gómez aseguró que en México los procesos penales siguen su curso “y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”.



Al el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la UIF descubrió que para lavar los más de 745 millones de dólares defraudados al erario nacional, la red de corrupción de García Luna empleó paraísos fiscales.



En la conferencia presidencial del 9 de febrero, el titular de la UIF explicó que García Luna y sus cómplices triangularon el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a Estados Unidos. “El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó Pablo Gómez.



Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.



Al respecto, Gómez criticó que se llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México [en el tiempo en el que gobernaba Miguel Ángel Mancera] “le cobraron una cantidad relevante [26 millones 666 mil 666.6 pesos] por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”. Ahora se sabe que son tres los pagos.



Sobre el hallazgo de la UIF, su titular dijo que fue denunciado y las autoridades capitalinas le están dando seguimiento porque tiene un origen en el presupuesto local. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México.



El caso que se sigue en Estados Unidos para la recuperación de bienes implica más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo, que forman parte de los bienes inmuebles y muebles ligados a García Luna. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida.



Al respecto, Pablo Gómez dio a conocer que las propiedades aseguradas judicialmente en ese procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna son: