’Extraña’ profesor de la UAEH a Díaz Ordaz, asegura tras manifestaciones estudiantiles

Un profesor de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) de nombre Pedro Lozano García, compartió, según él, una publicación humorística y ocurrente en la que manifestó ’Cómo se le extraña a Díaz Ordaz en estos momentos difíciles’.



Aunado a las faltas de ortografía de la publicación original que no son propias de alguien con formación básica, ya no digamos de un supuesto profesor, la indignación provino luego de que fuera compartida tras la agresión sufrida por universitarios en el edificio central de Abasolo y en el Instituto de Artes, dejando como saldo a al menos 4 heridos, una mujer que cerca estuvo de perder el ojo, y decenas de estudiantes golpeados, entre ellos, menores de edad.



El ’ocurrente’ docente compartió su analogía en alusión a la matanza estudiantil ordenada por el expresidente Díaz Ordaz el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, CDMX.



No es el único docente con sesgos en su percepción de la realidad ni limitantes en su capacidad de raciocinio dentro de la UAEH.



Ayer un grupo de profesores y directivos de la misma institución tomaron por la fuerza las instalaciones del Instituto de Artes (IdA) arrojando gas pimienta a los estudiantes mientras se escucha en video clamar a uno ’No queremos más violencia’.



Horas antes, personal administrativo de la UAEH y estudiantes esquiroles, organizados por previa instrucción del rector, atacaron a manifestantes en el edificio central de Abasolo.