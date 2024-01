El delegado de Programas para el Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, anunció en una conferencia de prensa la ampliación del plazo para incorporar a las personas que cumplen 65 años que cumplen años entre el 1 de noviembre y 30 de junio.



Aquellos que cumplan con este requisito podrán entregar su documentación del 16 al 21 de enero. Se establecerán 85 módulos en los 84 municipios, y la ubicación de estos estará disponible en la página https://www.gob.mx/bienestar.



En relación a Pachuca, se informó que habrá dos sedes: la Delegación de Programas para el Desarrollo y junto a las instalaciones del Banco del Bienestar, ubicado en la colonia Juan C. Doria.



Los documentos necesarios para solicitar la incorporación son: Identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto.



Mendoza Zenteno también mencionó la continua dispersión de recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad y del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. El pago se realiza de acuerdo con la primera letra del apellido para evitar aglomeraciones en las sucursales de los Bancos del Bienestar y concluirá el 26 de enero. Este programa atiende a más de 311 mil personas beneficiarias, representando una inversión de más de mil 700 millones de pesos.



Además, del 8 al 12 de enero se entregaron 858 reposiciones de tarjetas a beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, que por alguna situación perdieron su plástico.



Abraham Mendoza también resaltó la operatividad de las sucursales del Banco del Bienestar, mencionando que actualmente ya se encuentran en operación 112 sucursales, y que las 7 restantes para cumplir la meta de 119 en Hidalgo aún no han sido abiertas debido a daños en su instalación eléctrica, situación que ya está siendo atendida.



En otro tema, sobre el programa de La Escuela es Nuestra, puntualizó que cumpliendo el mandato del Presidente de México, de que al término de la administración sean atendidas en su totalidad las escuelas de nivel básico en todo el estado. Con una inversión de más de 750 millones de pesos, en 2023 se benefició a 3 mil 16 inmuebles con una matrícula de casi 200 mil alumnos. Para este año se van a atender más de 2 mil 400 inmuebles.



Sobre el Programa Producción para el Bienestar, el delegado informó que en 2023 se benefició más de 82 mil productores que siembran granos básicos, café, caña de azúcar, cebada y miel. Señaló que para este año habrá un incremento en sus apoyos, por lo que cada productor recibirá montos que pueden variar desde los 6 mil 400 y hasta los 24 mil pesos dependiendo del cultivo y superficie, mismos que se dispersarán a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, en el mes de febrero.



Además, entre las acciones de apoyo al campo mexicano, subrayó que a través del programa de Fertilizantes para el Bienestar, este año 2024 se atenderá a más de 65 mil productores; informando que el año pasado se dio cobertura a más de 118 mil hectáreas, con la entrega de 27 mil toneladas en fertilizante, con un valor aproximado de 500 millones de pesos.



Por último, el delegado hizo de conocimiento que se incorporaron más de 7 mil beneficiarios al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, en el marco del Convenio que se firmó entre el Gobierno de México y el Gobierno de Hidalgo para la universalización de la Pensión.