Externan liderazgos de Nextlalpan y Jaltenco total apoyo y respaldo al senador Higinio Martínez

Nextlalpan, Méx.-Con una explanada municipal llena de ciudadanos y militantes morenistas en respaldo y en ausencia del senador Higinio Martínez Miranda, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Maurilio Hernández González aseguró que el partido tiene la obligación de terminar con 93 años de abusos y malos gobiernos en el Estado de México.



’Cumplamos con el reclamo de acabar con 93 años de explotación, de malos gobiernos en los que se ha hecho uso y abuso del poder para evitar que la gran mayoría de la población pueda acceder a una vida digna, a un empleo bien remunerado, de tener oportunidades en el trabajo, en salud, en educación, y tener oportunidad de sacar de la pobreza en la que está el 60 por ciento de la población’.



Sostuvo que ahora que en la entidad se vive el principio de la Cuarta Transformación, no se puede soslayar la responsabilidad de ayudar a la transformación, con un perfil capacitado, con experiencia y visión de estado como el del senador Higinio Martínez.



El diputado Maurilio Hernández subrayó que Morena requiere a un estadista, a alguien con visión, que conozca el tipo de sociedad que se ha generado y saber qué tipo de gobierno justo e incluyente se requiere, que combata la corrupción y la impunidad de un gobierno que se ha hecho rico a costa de la pobreza de la gente.



En una plaza que coreaba ¡un senador, será gobernador!, asistieron alcaldes y alcaldesas de Nextlalpan, Jaltenco, Acolman, Tultitlán, Tequixquiac, Coyotepec, Texcoco, y el diputado Nazario Gutiérrez.





Maurilio Hernández , reiteró el llamado a la dirigencia nacional, ’que nos vean, nos escuchen y se den cuenta que en el Estado de México tenemos claro que debemos abonar a la transformación’.



Refirió que Higinio Martínez ha construido por más de 45 años todo un proyecto para el Estado de México, y cuestionó, por qué haberlo de someter a una encuesta donde se registran 67 personas, cuando hay que ser claros de que no hay alguno o alguna que tenga experiencia y visión del senador, aunque reiteró que será disciplinados y vamos a apoyar a quien sea elegido, refirió.



En la encuesta, dijo ’Higinio es la respuesta, con el apoyo de ustedes y de los mexiquenses, Higinio será el líder que está influyendo en este gran movimiento’ y como respuesta, el grito de ¡unidad! ¡unidad!



En su oportunidad la alcaldesa de Nextlalpan, Lorena Alameda, dio muestras de apoyo al senador, y destacó que solo con un gobernador con el perfil de Higinio Martínez se habrá de lograr la transformación.



También la alcaldesa de Jaltenco, Rosario Payne, emitió un mensaje de fortaleza y unidad, que trasciende al senador Higinio Martínez, a la vez que destacó, somos millones de mexiquenses convencidos que ya no se aguanta más el estallido por la Tarjeta Rosa ’que esclaviza a las mujeres, de manera penosa en uno de los estados más violentos’



Al grito de un ¡un senador, será gobernador! reiteró, es un hombre que ha demostrado su lealtad al proyecto de AMLO y desde aquí vamos a respaldar la Cuarta Transformación, enfatizó la alcaldesa, que Mario Delgado escuche y tome en cuenta el total apoyo y respaldo al senador Higinio Martínez.



Antes el líder de Nextlalpan, Ángel Adriel Negrete, señaló que solo una vez visitó el gobernador Alfredo Del Mazo el municipio, sin ser empático con el pueblo, a diferencia de Higinio Martínez, quien conoce todo el estado, lleva más de 47 años haciendo política, sabe las necesidades y lo que hay que hacer para cambiar la realidad y puntualizó que se tome en cuenta la capacidad, no hay nadie más capaz para dirigir los destinos como el senador.



Y acusó, cuando Eruviel Ávila hizo campaña acudió a Nextlalpan, firmó acuerdos ante notario, de que haría una casa de cultura, hace una década, terminó su sexenio, a punto de que se vaya Del Mazo, y después de casi 12 años, hace un par de semanas entregaron el inmueble.



’De ese tamaño es el abandono, y la marginación, pero el pueblo dice al régimen corrupto y nefasto, no más gobiernos del PRI’.