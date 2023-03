Experto en montajes es quien debe investigar los asesinatos de los estadounidenses

El Fiscal Irving Barrios Mojica, conocido por orquestar montajes como el llamado ’michoacanazo’ en el Gobierno de Felipe Calderón, es quien ahora está al frente de la investigación de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados de los cuales dos fueron asesinados, por miembros del crimen organizado en Matamoros, Tamaulipas.



A lo largo de su trayectoria la Fiscalía de Tamaulipas a cargo de Irving Barrios Mojica ha sido señalada en múltiples ocasiones de fabricar delitos y armar investigaciones con testigos pagados o falsos. Algunos de sus procesos incluso han sido desestimados por instancias federales, al encontrar inconsistencias en los procedimientos, pruebas sembradas y acusaciones sin fundamento.



Irving Barrios Mojica fue nombrado Procurador General de Justicia de Tamaulipas en octubre de 2016 por el entonces Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien también ha sido investigado por lavado de dinero. Dos años después, en diciembre de 2018, el Congreso de Tamaulipas lo designó Fiscal por un período de siete años, mismo que terminan en 2025.



No obstante, en junio de 2021, el Congreso de Tamaulipas, entonces de mayoría panista, aprobó un dictamen para ampliar el periodo de Barrios Mojica hasta el año 2027 y además le dio poder para proponer a los fiscales especializados, con lo que deja al margen de esa decisión al nuevo Gobernador, el morenista Américo Villarreal.



En diversas ocasiones Irving Barrios ha sido acusado de fabricar investigaciones. Uno de ellos fue la detención de Javier Herrera Valles, en noviembre de 2008, cuando se desempeñaba como Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva.



Herrera Valles fue detenido, sin orden de aprehensión y con uso excesivo de la fuerza, mientras se dirigía a una entrevista. Durante su captura fue torturado y estuvo privado de la libertad por más de cuatro años, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud.



Las irregularidades en el proceso legal permitieron que Herrera obtuviera la sentencia absolutoria el 6 de septiembre de 2012. Posteriormente, presentó diversas denuncias en contra de los agentes que participaron en su detención y de exfuncionarios de la extinta PGR como Marisela Morales e Irving Barrios Mojica, actual Fiscal de Tamaulipas; sin embargo, dijo que tales acusaciones no han prosperado por que la FGR ha determinado el no ejercicio de la acción penal; decisión que ya impugnó ante los tribunales.



El ’Tamaulipazo’, una persecución política a opositores del entonces Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Baca, es otro de los episodios polémicos donde se acusa a Irving Barrios.



Durante el proceso electoral del año pasado, que perdió el candidato de la coalición del PRI-PAN-PRD, César Augusto Verástegui Ostos, alias ’El Truko’, frente al actual Gobernador Américo Villarreal Anaya, la Fiscalía General de Tamaulipas libró órdenes de aprehensión contra políticos opositores, entre ellos, los alcaldes morenistas de Reynosa, Carlos Peña Ortiz; de Nuevo Laredo, Carmen Lila Canturosa; de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, y de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez.



Además, hay otros casos relevantes como el asesinato de Carlos Domínguez, ocurrido el 13 de enero de 2018 en el municipio de Nuevo Laredo, donde la autoridad acusó a cinco personas, entre ellas, los tres periodistas, Luis Valtierra, Jesús González y Gabriel Garza, como participantes y por coadyuvar en el homicidio.



Luego de casi dos años, en octubre de 2019, Luis Valtierra y Jesús González, fueron absueltos por un Tribunal de Enjuiciamiento, quien determinó que no había elementos probatorios que sostuvieran la responsabilidad. Gabriel Garza no corrió con la misma suerte, pues el comunicador falleció en prisión (en abril de 2019) al agravarse su estado de salud.



Irving Barrios Mojica, orquestó el llamado ’michoacanazo’ —como se conoce a la captura de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un Juez de Michoacán que luego fueron absueltos del delito de narcotráfico, cuando él era Ministerio Público del Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.



Ahora Irving Barrios es quien debe investigar el secuestro de cuatro estadounidenses de los cuales dos fueron asesinados en Matamoros, Tamaulipas.



El FBI confirmó que los cuatro estadounidenses fueron secuestrados el viernes 3 de marzo, por lo que este lunes 6, la Fiscalía de Tamaulipas inició la búsqueda junto al Ejército mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, así como equipos especializados en la búsqueda de personas desaparecidas.



Esa misma hubo una balacera en Matamoros que dejó como saldo a una mujer inocente fallecida, lo que hizo que el Consulado estadounidense de la región alertara a sus visitantes para no visitar la zona y que las escuelas públicas cancelaran clases.



La Fiscalía General de Tamaulipas informó el pasado 10 de marzo —a siete días de ocurridos los hechos— sobre la detención de cinco presuntos implicados. El pasado 13 de marzo, el Gobierno federal confirmó que en total se ha detenido a seis personas presuntamente implicadas con el secuestro. Además, fueron decomisadas dos armas largas y una corta. Los sujetos supuestamente habrían sido entregados por el Cártel del Golfo.



’Al momento se tienen seis personas detenidas por estos hechos, una de ellas, de nombre José ’N’, encontrada en flagrancia, vinculada a proceso por secuestro agravado. Así como cinco más vinculadas a proceso por secuestro agravado y homicidio simple intencional: Antonio ’N’, Luis ’N’, Ever ’N’, Juan Francisco ’N’ y Gustavo ’N’, informó a través de un comunicado el Gobierno de México.Con información de INFOBAE | SIN EMBARGO