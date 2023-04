Exitosa Jornada Integral de Salud de SS|SESVER en Poza Rica

Poza Rica, Ver. A 14 de abril de 2023.- Con atenciones médicas, farmacia, unidades de mastografía y dental, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, llevan Jornada Integral de Salud a habitantes de esta ciudad, en coordinación con el H. Ayuntamiento y DIF Municipal.



En representación del Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, Dr. Gerardo Díaz Morales, el Director Administrativo de SESVER, Lic. Jorge Sisniega Fernández, encabezó la jornada que tuvo además, vacunación universal y contra COVID-19, así como pruebas rápidas para detección de VIH, diabetes; programas de salud reproductiva, prevención de enfermedades, nutrición y salud mental.



’Estas jornadas de salud, están diseñadas para atender de manera directa e integral a toda la población, dándonos a nosotros como funcionarios, la oportunidad de acercarnos más para poder escuchar y atender la inquietudes de ustedes, porque en esta administración, la ciudadanía es prioridad…’



’En administraciones pasadas, era común y lamentable, escuchar las quejas de la población que iba a los hospitales y no les daban ni la aspirina, porque no había medicamentos, no había doctores; hoy con el Gobierno de la Cuarta Transformación, que dirigen un gran Presidente de la República y el mejor Gobernador que ha tenido Veracruz, la salud en nuestro estado, es otra historia, ha tenido un verdadero cambio; hoy si tenemos médicos, si hay un amplio surtido de recetas, hay una red de frío para las vacunas de muy alta calidad, hay más y mejores equipos para hacer estudios de alta especialidad que permiten, detectar con oportunidad enfermedades graves’, subrayó Jorge Sisniega Fernández.



Al tiempo de destacar que, en la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, se sigue una estrategia administrativa que ha permitido un excelente ahorro, mismo que se va invirtiendo en la mejora y reequipamiento de las unidades médicas.



’Estamos comprometidos con una administración sana y transparente y tenemos a un Secretario de Salud que revisa y respalda cada una de estas acciones en favor de la ciudadanía; así que no cabe la menor duda que estamos trabajando de manera eficaz y efectiva por las familias veracruzanas y les reitero que vamos a seguir fortaleciendo los servicios, trabajando en unidad para seguir transformando la administración’, añadió el Administrador de Servicios de Salud de Veracruz.



La Jornada Integral de Salud, también contó con la participación de la Secretaría de Finanzas y Planeación que a través un módulo, brindó los servicios de canje de placas, alta de motocicleta y pagos de derecho de control vehicular; en su intervención, el Titular de SEFIPLAN, Mtro. José Luis Lima Franco, resaltó la coordinación que la dependencia a su cargo tiene con la SS|SESVER en beneficio de la población.



El presidente municipal, Lic. Fernando Remes Garza, agradeció a la SS|SESVER los servicios médicos y de estudios, así como preventivos, además de reconocer el esfuerzo de la SEFIPLAN por integrar el módulo de Hacienda a esta jornada, que también se fortaleció con la presencia de los servicios del DIF Municipal a cargo de Diana Patricia Remes Oropeza.



Durante el acto inaugural de la jornada que tuvo lugar en el domo de usos múltiples de la colonia Prensa Nacional, también fueron entregados por parte de Patrimonio de la Beneficencia de SESVER, aparatos de apoyo de movilidad.