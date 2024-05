Exige Benjamín Rico frenar guerra sucia en su contra

Oficialmente, Benjamín Rico no ha sido requerido por ninguna autoridad judicial, lo que demuestra que únicamente se trata de una guerra sucia promovida desde las redes sociales, en la que los adversarios han invertido más de un millón de pesos



Ante medios de comunicación, el candidato a presidente municipal de Pachuca, Benjamín Rico aseguró que toda la guerra sucia orquestadas en su contra solo busca despretigiarlo y lastimar a su familia, ataques que se han traducido en un millón de pesos gastados en 20 páginas de Facebook.



’Por eso me presentó para aclarar y negar rotundamente todas las acusaciones que en las redes sociales se han difundido, y que únicamente buscan desprestigiar, distraer y confundir a los ciudadanos’, expresó Benjamín Rico en conferencia de prensa.



Detalló que a lo largo de su carrera, tanto en el sector público como privado, ha actuado con transparencia y en estricto apego a la ley, por lo que las empresas mencionadas en las denuncias son legales y operan de manera legítima, ’jamás he utilizado mi posición para otorgar contratos indebidos ni para beneficiarme personalmente’, sentenció Benjamín Rico.



Advirtió que presentará las denuncias correspondientes, ya que los argumentos que hoy promueven para atacar, son cosa juzgada, ’mejor hay que concentrarnos en presentar propuestas y soluciones reales a las y los pachuqueños, esa es la invitación que hago a mis adversarios políticos; la política debe ser un espacio de debate y construcción, no de ataques y mentiras’, manifestó Benjamín Rico en las instalaciones del PRI Hidalgo.



Aclaró que hace más de 25 años no realiza obra pública en la entidad, además de que sus declaraciones patrimoniales son públicas y exhiben los bienes que posee, los cuales son producto de su trabajo.



Agregó que hasta el momento no ha sido notificado y requerido por ninguna autoridad judicial, lo que demuestra que únicamente se trata de una guerra sucia promovida desde las redes sociales, en la que los adversarios han invertido más de un millón de pesos, porque saben que va arriba en las encuestas, con una tendencia triunfadora.



Con ello, explicó no solo se violenta el proceso, sino que las redes sociales intentan realizar la función del Ministerio Público.