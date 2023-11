TOLUCA, Estado de México.- Al tiempo de agradecer al pueblo mexiquense la solidaridad que hizo posible un primer envío de 154 toneladas de ayuda humanitaria para las familias guerrerenses afectadas por el huracán Otis, la Maestra Delfina Gómez llamó nuevamente a seguir donando víveres y artículos de primera necesidad en el Centro de Acopio de Palacio de Gobierno.



’Extiendo mi agradecimiento, mi reconocimiento y aprovecho para hacer la invitación a todos aquellos que por alguna razón no han podido hacer llegar su ayuda, y que todavía quieren hacerlo, vamos a estar atendiendo en Palacio’, señaló la Mandataria estatal en un mensaje a la población mexiquense.



En este mensaje electrónico la Gobernadora Delfina Gómez reconoció a las personas servidoras públicas de las secretarias y dependencias, así como a los integrantes de su Gabinete, quienes de forma voluntaria se sumaron con donativos y brigadas de apoyo al pueblo guerrerense, como muestra de su compromiso inquebrantable para servir a los necesitados.



’Me siento muy contenta, pero sobre todo muy orgullosa de lo que ha mostrado nuestro pueblo mexiquense, empezando por las autoridades, tenemos la participación de diputados, de presidentes municipales, de compañeros que integran las Secretarías, también ciudadanos que generosamente se acercan a entregar algún apoyo para quienes más lo necesitan’, dijo la Mandataria.



La Maestra Delfina Gómez dijo que el Gobierno estatal está abierto y dispuesto a coordinarse y apoyar a los municipios que deseen realizar donaciones, pero que no cuentan con los medios para acercar la ayuda humanitaria.



’Ayuntamientos que quieran apoyar y no tienen los medios para trasladar esos apoyos, nos ponemos a sus órdenes, para que podamos ponernos de acuerdo y se pueda realizar, porque sin duda alguna necesitamos seguir apoyando, necesitamos demostrar que podemos hacerlo como mexiquenses’, señaló.



El Centro de Acopio ubicado en el Palacio de Gobierno mantendrá sus puertas abiertas hasta el lunes 30 de octubre en un horario de 09:00 a 18:00 horas. Las donaciones requeridas incluyen:



•​Alimentos enlatados o en sobre no perecederos, como atún, frijoles, arroz, lentejas, sopa de pasta, chiles, café, azúcar y mermelada.



•​Artículos de higiene personal, entre ellos, papel sanitario, jabón de pastilla, champú, pasta y cepillos de dientes, toallas femeninas, rastrillos y pañales desechables.



•​Insumos de limpieza, como jabón en polvo, escobas, jaladores, jergas, franelas y cubetas.



•​Material médico, como alcohol antiséptico, guantes, vendas, cubrebocas, gasas, sueros, jeringas, analgésicos, cepillos quirúrgicos, gel antibacterial, tela adhesiva y algodón.



•​Alimento para animales de compañía en lata o sobres.