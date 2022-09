Exhortan a Protección Civil estatal informe sobre fallas de altavoces de alerta sísmica

Toluca, Méx, 22 de septiembre de 2022.- La presidenta de la comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Edith Marisol Mercado Torres, exhortó al gobierno estatal a emitir, un informe que detalle la cantidad de altavoces conectados a la alerta sísmica que tiene la entidad, desagregando cuantos se encuentran en funcionamiento, en reparación, o bien son pérdida definitiva, así como las acciones realizadas y los recursos destinados para su operación.



Durante la sesión deliberante, la representante popular de Morena, Marisol Mercado, tras explicar la relevancia que tiene dicho sistema de alertas sísmicas para la seguridad de la población mexiquense, todos los diputados que integran al Poder Legislativo estatal votaron por unanimidad a favor de la propuesta.



La diputada subrayó que es necesario que las autoridades del Estado de México realicen un ’diagnóstico certero sobre los sistemas de alertas sísmicas en operación’, porque es inadmisible que los altavoces y alarmas que avisan la actividad sísmica se encuentren con problemas de funcionamiento.



Y reiteró ’el no dar la atención y el mantenimiento necesario podría costar pérdidas de vidas humanas’.



Consideró que la gestión integral de riesgos y protección civil debe ser un eje transversal en las actuaciones y decisiones del Poder Ejecutivo estatal, así como de todos los gobiernos locales del Estado de México.



’Se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de México para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de sus Direcciones de Protección Civil realicen conforme a las normas técnicas, programas y demás normatividad aplicable, la inspección y el levantamiento de la información respectiva para determinar los posibles daños estructurales a los inmuebles que pudieran haber sido afectados derivado del sismo del pasado 19 de septiembre del 2022’, precisó.



En su calidad de presidenta de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la Cámara de Diputados del Estado de México, Marisol Mercado, consideró que es necesario buscar nuevos esquemas y dispositivos de alerta temprana.



Así como una revisión puntual de las escuelas, hospitales, centros de atención de adultos mayores y demás construcciones a donde acude la población, especialmente donde reciben servicios y atención los grupos vulnerables, como son niñas, niños y adolescentes; adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en situación de violencia.



Cabe destacar que en el Estado de México la mayoría de las escuelas cuentan con más de 40 años de construcción, y desafortunadamente no tienen el equipo necesario para desarrollar sus funciones cotidianas, y menos aparatos que avisen de manera temprana la actividad sísmica, incluso algunas de ellas carecen de puertas y trampas de emergencia; dicha situación se repite en hospitales y centros de atención de personas en situación de discapacidad, concluyó la diputada.



Datos de las áreas de Protección Civil federal y estatal precisan que el sismo del 19 de septiembre de 1985 fue de 8.1 de magnitud y dejo 3 mil 192 decesos; el de 2017, registrado en esa misma fecha, tuvo una intensidad de 7.1 y desafortunadamente arrojó 15 decesos y terribles daños materiales, entre los que destacan 4 mil 900 escuelas que resultaron con diversos daños y mil 800 viviendas que fueron consideradas como pérdida total.



El más reciente, 19 de septiembre de 2022, tuvo una intensidad de 7.4 con epicentro en Michoacán, aunque en esta ocasión no se verificaron afectaciones de consideración en la entidad, como en los sismos pasados.