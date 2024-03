Exhorta ISSEMYM extremar precauciones para evitar el golpe de calor

TOLUCA, Estado de México.- El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) exhorta a la población a extremar precauciones durante la actual temporada de calor en la entidad ya que pudieran traer complicaciones en la salud.



Las llamadas olas de calor son periodos relativamente cortos donde el cuerpo se desajusta y no tiene la oportunidad de terminar de aclimatizarse, es decir no alcanza a regular de manera idónea y hay más riesgos de enfermarse, señalaron especialistas.



Asimismo, indicaron que, por su ubicación geográfica, existen municipios mexiquenses que cuentan con diferentes climas y tipos de calor, que puede ir desde lo húmedo hasta lo más seco; de ahí la importancia de cuidar a niños, adultos mayores y enfermos crónicos, ya que su condición podría complicarse.



Entre las principales afecciones pueden ser: deshidratación e insolación y se caracteriza por sudoración abundante, piel pálida, náuseas, mareos, desmayos, convulsiones, respiración acelerada o profunda.



También aumentan las enfermedades e infecciones gastrointestinales por el aumento en la contaminación del aire, que contiene mayor número de partículas de heces fecales, así como por el proceso de conservación de los alimentos, los cuales en estas fechas se descomponen en menor tiempo.



En materia dermatológica, pueden provocar quemaduras de primer y segundo grado, que van desde un ardor en la piel expuesta al sol hasta ámpulas, provocadas por la radiación, así como quemaduras en la vista, en la retina y en la córnea.



Por lo anterior, se recomienda ingerir más líquidos de los acostumbrados y no esperar a tener sed, disminuir o evitar la ingesta de bebidas con cafeína, azucaradas o alcohólicas, estas últimas al ser diuréticas pueden aumentar la deshidratación, ya que hacen perder más líquidos corporales.



Asimismo, se sugiere vestir ropa ligera, de colores claros y utilizar sombrero o sombrilla para protegerse del sol, así como aplicar bloqueador solar; evitar exponer al sol durante las horas de mayor radiación que son entre las 11:00 y las 16:00 horas, lo cual va a depender de la localidad donde se vive y en caso de alguna complicación acudir con el médico general para su atención oportuna.



El ISSEMYM invita a la población a seguir estas precauciones, sobre todo en estas fechas previas al inicio del periodo vacacional, además de cuidar a las mascotas, ya que también pueden sufrir un golpe de calor.