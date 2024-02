Acolman, Estado de México, febrero de 2024. Para hacer más eficientes las condiciones de desalojo de aguas residuales en las Brisas, la CAEM instala un colector general, así lo señaló el presidente municipal, L.C. Rigoberto Cortés Melgoza durante la Décima Tercera Sesión de Cabildo Público Abierto y tras escuchar a los habitantes hacer la petición de drenaje sanitario en la zona.



’Estamos trabajando en el tema de drenaje que ha sido complicado porque no hay donde desaguar; con el colector, las aguas residuales fluirán hacia la zona denominada el caracol’, expuso.



Reunidos en el parque "Las Cabañitas" del fraccionamiento Las Brisas, donde participaron mujeres y hombres de esta comunidad. Así como alumnos de la escuela Preparatoria Oficial del Estado de México #183 se plantearon las necesidades en los temas de Seguridad Pública y Servicios Urbanos; aunque también surgieron las peticiones en el tema del alumbrado público.



Por lo que recordó la existencia del Programa Permanente de Alumbrado Público que tiene como finalidad garantizar un eficiente servicio de iluminación.



En el tema de Seguridad Pública, exhortaron a los asistentes para fortalecer la cultura de la denuncia. ’Sea el delito que sea no piensen que no va a haber justicia, si no hay denuncia no podemos proceder a las detenciones, porque si no hay víctima, no hay delito’, manifestó el Comisario Omar Olvera Ríos



Asimismo pidieron que, en caso de existir, los habitantes pueden denunciar el mal actuar de los cuerpos policiacos.



Cabe destacar que, el edil solicitó el apoyo de los habitantes para reportar las diferentes problemáticas a través del ACOLWHATS, un número de teléfono en el que pueden generar sus reportes y enviar fotografía y ubicación de situaciones como lámparas dañadas o coladeras sin tapas, entre otras.



Ante la presencia del H. Ayuntamiento, el munícipe agradeció la participación de las y los ciudadanos, y detalló que el objetivo de estos cabildos abiertos, es el escuchar de primera mano las demandas, necesidades, propuestas y, por qué no, exigencias de la ciudadanía, para trabajar en soluciones conjuntas y crear proyectos y programas.