Exhorta Morena supervisar el aumento de tarifas en las autopistas de cuota concesionadas por el Edomex

Toluca, Méx, 14 de febrero de 2023.- ’Advertimos un probable abuso por parte de las empresas que son concesionarias de las autopistas de cuota en el Estado de México’ por el incremento en las tarifas, señaló el diputado de Morena Faustino de la Cruz Pérez, quien exhortó al Gobierno del Estado a que supervise el ajuste en el precio de las casetas, para evitar abusos en contra de miles de usuarios que recorren diariamente dichas vías de comunicación, para llegar a sus centros de trabajo o estudio.



En Salón del Pleno del Congreso Mexiquense, subrayó que en la entidad los mexiquenses vivimos hace unos días la sorpresa de que aumentaron el costo del peaje de las casetas, por lo que dijo que ’ha habido un Gobierno ausente y ahora no solo es ausente sino no valiente, porque no le dice a OHL a las concesiones que ya basta de tanto saqueo a los mexiquenses’.





Tras esto, presentó ante las y los legisladores el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que exhorta al Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México y al Titular del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México supervisen la aplicación del ajuste de tarifas de las autopistas adscritas a la jurisdicción estatal.





El parlamentario de la bancada de la 4T, afirmó que hace unos días la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, anunció que sería necesario realizar un ajuste de los precios por cuota de peaje en las autopistas federales, en correspondencia por la inflación anual del periodo diciembre 2021-diciembre 20022, lo anterior luego de un año sin aumento al costo de las tarifas de red de autopistas de cuota federal. Dicha actualización se llevaría a partir del 7 de febrero en un 7.82 por ciento.





De este modo, los nuevos precios en algunas de las autopistas federales fueron los siguientes: Autopista México-Toluca: De 97 a 105 pesos. La media cuota que costaba 43 pesos ahora vale 52 ya con el aumento de precio. - La autopista Tlaxcala-Puebla, cuyo peaje costaba 56 pesos ahora vale 65 pesos el trayecto. - La autopista Lerma- La Marquesa cuyo peaje valía 63 pesos ahora cuesta 68 con el incremento. - La Autopista Contadero-Toluca y México-Contadero pasaron de 49 a 52 pesos el peaje.





Faustino de la Cruz, detalló que las autopistas estatales en operación como el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, concesionadas a la empresa OHL ahora Aleatica, el Macrolibramiento Mexiquense, Autopista Ecatepec-Naucalpan, cuya concesión la tiene Anesa Holding. S.A. de C.V., o el Eje Metropolitano Siervo de la Nación de Mota-Engil, han sido declaradas como las más costosas de acuerdo a la fórmula costo-kilómetro recorrido.





Y puso como ejemplo, que mientras que la autopista federal México – Pachuca, con una longitud de 90 km. aproximadamente, tenía un costo previo al ajuste de 59 pesos, lo que equivale a cada usuario un costo de .60 pesos por kilómetro recorrido, la autopista Eje Metropolitano Siervo de la Nación concesionada por el Gobierno del Estado de México, por recorrer sus 14.5 km de longitud tiene un costo de 81 pesos, lo que le cuesta a cada usuario de dicha vía pagar 5.58 pesos por cada kilómetro recorrido.





A diferencia de las autopistas federales concesionadas por el Gobierno de México que no aplicaron aumento a las tarifas durante todo 2022, las concesionaras del Gobierno del Estado de México, han aplicado hasta 2 incrementos anuales desde 2018 a la fecha, de acuerdo con información oficial y este 2023 no es la excepción ya que se comenzó el año con ajustes superiores a la inflación, enfatizó.





Reiteró que casetas del Circuito Mexiquense, como la de las Américas, o Jaltenco ya reflejan incrementos superiores al 9%, respecto a su tarifa de cuota de peaje lo que visibiliza un ajuste superior al autorizado por la Secretaría del Gobierno de México que oscila en 7.82%.





Motivo por el que a nombre del Grupo Parlamentario de Morena hizo un llamado a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado para que a través del SAASCAEM, regulen y supervisen la operatividad y el ajuste de las cuotas de peaje de las autopistas concesionadas por el Gobierno del Estado de México.





Por último, solicitó ’Hagamos una reflexión sobre esto, estamos recuperándonos de una pandemia, se está recuperando la economía, por lo tanto, no carguemos más los costos de la corrupción a los mexiquenses’.