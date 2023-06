Exhorta Max Correa al INE e IEEM, a realizar la máxima difusión de la ubicación de casillas electorales en Edomex

Tlalnepantla, Méx.-El diputado Max Correa Hernández realizó un exhorto a las autoridades electorales para que realicen la máxima difusión de la ubicación de casillas que serán instaladas el próximo domingo 4 de junio para elegir el nuevo gobierno del Estado de México.





El representante popular denunció que, en Tlalnepantla y en toda la entidad mexiquense no hay señalamientos o indicadores que informen a los ciudadanos respecto a los sitios donde les tocará emitir su sufragio.





Esta situación, consideró el presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso mexiquense, ’no solo inhibe el voto ciudadano, también viola uno de los preceptos fundamentales de la democracia que es la de realizar una amplia difusión de los procesos electorales para provocar una buena participación ciudadana’.





Especificó que la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en este tema no concluye con la publicación del listado de las casillas en sus portales, ’también deben instalar letreros que indiquen con precisión el lugar donde se ubicarán las urnas electorales.





’En estos momentos la ciudadanía está reflexionando acerca de su voto, ya tiene decidido que va a votar, pero no sabe dónde; eso es responsabilidad del INE e IEEM y no están cumpliendo, porque la información debe encontrarse en las inmediaciones donde se instalarán las casillas para que la población las vaya ubicando’, consideró.





Asimismo, Max Correa pidió a las autoridades electorales conmine a los partidos políticos retirar propaganda proselitista que se encuentra en las inmediaciones de las casillas como lo señala la Ley electoral.





Respecto al video que fue publicado ayer por el periodista Álvaro Delgado, donde se ven a policías municipales de Tlalnepantla colocando lonas con propaganda política a favor de una de las candidatas al gobierno del Estado de México en los puentes peatonales de esta localidad, el legislador mexiquense señaló que este tipo de conductas ilegales realizadas por parte de servidores públicos deben ser investigadas y castigadas.





Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su soberanía popular, y definir la forma de su gobierno de manera libre e informada, en libertad y con dignidad, como lo señala la Constitución’.