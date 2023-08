Exhorta a vecinos de Chimalhuacán a reportar tira ilegal de basura en espacios públicos

El Gobierno Municipal, a través del personal de diversas áreas del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, como la Secretaría del Ayuntamiento y áreas adscritas como Teatro Acolmixtli Nezahualcóyotl, Museo ’Canto del Cincel’, Escuela Municipal Taller del Cantero, Plaza de la Identidad, Planetario Digital, Servicio Social, Museo Chimatonalli, Archivo, CUCH, así como de las Direcciones de la Mujer y de Servicios Públicos, los Departamentos de Alumbrado, de Bacheo y de Balizamiento, y los Delegados y Copacis, llevaron a cabo una Jornada de Limpieza Sabatina en Avenida Los Patos, de Av. Arenal hacia el Dren, en donde se levantaron residuos urbanos, retiraron hierba y pasto de las banquetas para su posterior balizamiento y rehabilitaron lámparas que ya no funcionaban.



La Dirección de Imagen Urbana informa que en esta ocasión se detectó mucha basura en los límites con el dren, en donde hace menos de un año se limpió el lugar y pareciera que camiones particulares depositan la basura ahí. Por lo anterior, exhorta a la población a reportar con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal la tira ilegal de residuos urbanos como basura, cascajo, llantas, fauna en descomposición, muebles enseres, etc., la cual, de acuerdo con el Bando Municipal 2023 en su artículo 294 apartado ’Faltas contra la salud y el medio ambiente’, se sanciona con multas económicas, arresto o trabajo en favor de la comunidad.



La población puede realizar el reporte por tira ilegal de residuos urbanos al 55 9315 2454 o al teléfono de su cuadrante, el cual puede encontrar en el siguiente link (antes debe activar la ubicación de su teléfono inteligente):

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR1zjOtuXsProfUW6aNlPsQ_1dcXvFnSIHGWVB6F6iJUsJ8IStOPH4wC-6o&mid=1uCLeef5c3NSVxwGfUnRAXvbZ3MQIhMIG&ll=19.41206620320489%2C-98.943039&z=13.



El ingeniero Sebastián Blas, de la Dirección de Imagen Urbana, reiteró que al final de la Avenida Los Patos, a un costado de la Planta de Bombeo ’Patos Oriente’, se ha agravado la tira ilegal de residuos, por lo que conminó a la ciudadanía a reportar la tira de basura, pues ya no solo tiran una bolsa, sino que al parecer hay camiones que tiran sobre la avenida y el Dren sus residuos sólidos.



’Los vecinos que viven cerca son los principales afectados, por eso si ven que tiran basura de manera ilegal hay que reportarlos con la policía porque por más de que se hagan los esfuerzos de limpiar jornada tras jornada, así nunca vamos a erradicar estas malas prácticas’, finalizó el trabajador de la Dirección de Imagen Urbana.