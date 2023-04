Exhibió AMLO a Norma Piña por querer negociar en lo oscurito Guardia Nacional

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, que buscó negociar en lo oscurito la entrada en vigor del traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.



Fue el pasado martes 18 de abril, cuando los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcantara Carrancá y Luis María Aguilar Morales declararon la invalidez del decreto que trasladaba la facultad de mando y cambio de adscripción de la Guardia Nacional. Los únicos ministros que respaldaron que el mando de la GN quedara en manos de la Sedena fueron Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.



Ahora en su conferencia matutina realizada en el puerto de Veracruz, López Obrador expuso que el día de ayer varios ministros empezaron a retractarse de haber votado para declarar inconstitucional que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, manifestándole al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández que si se podía realizar la entrada a vigor después.



’En vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos: a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después’.



A su vez, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña buscó llegar a algún acuerdo en lo oscurito.



Ante esto, López Obrador manifestó su desaprobación. ’No. Le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública: ‘no. Nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito’.



El titular del Ejecutivo federal detalló que esos ministros, incluida la presidenta Norma Piña querían negociar la entrada en vigor de este cambio. Pero, reiteró que la instrucción a Adán López y a Rosa Icela Rodríguez fue contundente.



El primer mandatario reveló que estos mensajes de la ministra Piña se dieron en el contexto de un desayuno que sostendría ayer 20 de abril con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. ’Entonces, cuando me enteré […] les dije [a los secretarios Rosa Icela y a Adán Augusto]: ‘no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida’’.



En clara referencia a los ocho ministros de la Corte que votaron para que el mando regresara a la Secretaria de Seguridad, el presidente López Obrador criticó que sea una élite corrupta la que decidió un asunto tan delicado como es la seguridad del pueblo de México.



’Ya se acabó la política cupular, ahora el pueblo manda, y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo, siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbran antes’.



El primer mandatario descubrió que el desayuno entre Norma Piña y Rosa Icela Rodríguez sí se llevó a cabo: ’sí, y ahí empezaron. Y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía —voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba— le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘oye, pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional’.



Al respecto, aseguró que Rosa Icela Rodríguez contestó que no era un asunto de ella. López Obrador lamentó el nivel de indignidad de los ministros y ministras de la Corte, ’cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque’.Con información de CONTRALÍNEA