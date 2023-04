Exhiben sobornos a exalcalde panista por escándalo de Cártel Inmobiliario en CDMX

El socio mayoritario del complejo inmobiliario City Towers Green Black, Dionisio N, denunció la entrega de alrededor de 15 millones de pesos en efectivo y en obras de reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo de 2017 al entonces delegado de Benito Juárez, Christian von Roehrich –quien continúa prófugo de la justicia–, para no oponerse a la construcción del desarrollo, que pasó de 752 departamentos a 808.



De acuerdo con la declaración ministerial del imputado, quien se acogió a un criterio de oportunidad –testigo protegido–, el ex delegado de Álvaro Obregón y diputado local, Leonel Luna, le pidió también apoyar en la demolición de 24 inmuebles en Xochimilco afectados por el terremoto.



Los trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demolición parcial de inmuebles en ambas demarcaciones no le fueron pagados, pues otras empresas acreditaron las labores que realizó y recibieron el dinero del apoyo para reconstrucción de la ciudad.



Tras señalar que más de 130 inmuebles violan el uso de suelo y presentan diversas irregularidades por la probable red de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que el también representante legal del proyecto reveló el modus operandi que se utilizó.



En 2015, junto con sus socios, dijo, vio una oportunidad de negocio en un predio ubicado en la avenida Popocatépetl, colonia Santa Cruz Atoyac, conocido como City Towers Green Black, por lo que se reunieron con el entonces delegado, quien les señaló que los apoyaría en todo lo que necesitaran.



Y que esa relación sería por conducto de su operador financiero y cercano colaborador, René Nicias Aridjis –ya vinculado a proceso–, con quien vio diversos trámites administrativos. Y en diciembre de ese año lo citaron para que diera 820 mil pesos para una pista de hielo.



El pago se concretó en efectivo para que su proyecto fluyera correctamente, de lo cual cuenta con un comprobante de disposición de efectivo. En marzo de 2017 fue citado para que se ampliara la manifestación de la construcción, pasando de 752 a 808 departamentos.



Von Roehrich le expresó su intención de adquirir dos departamentos y la forma de pagarlos, porque no tenía dinero: que le diera trabajo a su constructora, por medio de la cual se realizarían los pagos de los trabajos, que no realizaría pero sí se llevarían a cabo, reveló.



La FGJ informó que seis personas ya fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito y/o ejercicio indebido del ejercicio público; y están cinco órdenes de aprehensión pendientes, entre ellas la de Von Roehrich.



El partido Morena en la capital señaló que las pesquisas de la fiscalía del llamado cártel inmobiliario, en el que están inmiscuidos representantes del panismo, muestran que sus integrantes son unos cínicos, corruptos y sinvergüenzas.Laura Gómez Flores y Sandra Hernández García | LA JORNADA