Exhiben audio de los Loret donde confirman golpeteo e intereses detrás

El líder del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), Gilberto Lozano, dio a conocer un audio donde se aprecia al periodista Rafael Loret de Mola cuestionándole a su hijo Carlos Loret de Mola por no haber organizado un debate sobre la revocación de mandato como parte del golpeteo político en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.



En un audio difundido en redes, se escucha a Rafael Loret de Mola reprocharle a su hijo por haber entrevistado solamente entrevistar a Claudio X. González -uno de los principales opositores al ejercicio de abril- y darle espacio a quien la apoyaba.



En la grabación se escucha a Rafael Loret de Mola muy molesto con su hijo porque le pidió encarecidamente la realización de un debate previo a la Consulta Popular de Revocación de Mandato, en donde se escucharan las opiniones tanto a favor como en contra, exigiendo la presencia de personajes como Gilberto Lozano, el senador panista, Damián Zepeda, y del empresario Claudio X. González.







#ÚLTIMAHORA | “¡Estoy despedazado!”: Se filtra audio de Rafael Loret de Mola reclamando a su hijo @CarlosLoret, que haya preferido entrevistas a @ClaudioXGG, en vez de organizar un debate para la Revocación de Mandato de AMLO, realizada el pasado mes de abril. pic.twitter.com/HPMCHK7pfH — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) September 26, 2022

Gilberto Lozano se lanza contra Lord Montajes con audios!:



"Eres un impresentable Loret, eres ruin, eres un mal hijo, este audio es uno de 5 con lo que te voy a exhibir porque con dinero baila el 🐶, y quien jala de tu correa es Madrazo" pic.twitter.com/IN4bS7E0US — Shion (@ChicShion) September 26, 2022

“Y por otro lado, Claudio X. González, que está a favor de la no revocación, estúpidamente, porque nada más se puede ser estúpido, sí está uno todo el tiempo cuestionando a López Obrador y luego decir que mejor no se revoque el mandato”, expresó Rafael Loret de Mola durante el audio.Rafael Loret de Mola también confirmó que su hijo golpea constantemente al gobierno de AMLO, y que él entró a la nómina de LatinUS, el portal ligado al ex político Roberto Madrazo.Con base en una consulta al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Proceso indicó que dos de las empresas que financian al medio de Loret de Mola tienen acciones de Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno del priista.Sin embargo, estas no son las únicas empresas en las que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola tienen acciones, pues su catálogo se extiende a 13 empresas la cuales "han sido dadas de alta en diferentes entidades federativas y a través de ellas han obtenido millonarios ingresos por proveeduría gubernamental, señaladamente en el sector salud", detalla Proceso.Un ejemplo de ello, abunda la revista, son las empresas Samedic y Hova Health, las cuales obtuvieron contratos millonarios en los gobiernos de Michoacán, Estado de México, Puebla e Hidalgo.Esto porque -según se escucha en el audio difundido por Lozano, dirigente de FRENA-, en caso de que continuara en la presidencia Andrés Manuel López Obrador:«No vamos a culparlo por lo que ya hizo, sino por lo que hará después: las estatizaciones, el fin del INE, la economía socializante, más muertos por la pandemia».Por todo lo anterior, Loret de Mola le hace patente a su hijo que quizá no iría a Toluca a dar una conferencia sobre la participación en la revocación de mandato porque:«¿Qué voy a decir? ¿Qué mi hijo y yo estamos en mandos opuestos? ¿Qué mi hijo y yo estamos buscando golpear a López Obrador pero tú quieres que se quede?».Luego de dar a conocer el audio, Lozano llamó mal hijo a Carlos Loret de Mola.El líder de Frenaaa además indicó que tiene otros audios que pronto los dará a conocer para "exhibir a Loret"."Eres un impresentable Loret, eres ruin, eres un mal hijo, este audio es uno de 5 con lo que te voy a exhibir porque con dinero baila el perro, y quien jala de tu correa es Madrazo", señaló.EL IMPARCIAL