Exhiben a Xóchitl Gálvez por no saber historia de México... ni restar ni acentuar correctamente

El pasado martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, exhibió a la senadora plurinominal Xóchitl Gálvez durante la comparecencia de éste ante el Senado de la República, pues no sabía de historia de México, no pudo realizar un cálculo matemático simple y también escribió en una pizarra sin saber acentuar.



El titular de Gobernación respondió a los embates de la oposición, que se limitó a mostrar carteles y sacar a colación las acusaciones contra Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas.



Tras ver la pizarra de la senadora panista donde pretendió decir que "AMLO trabajó con Luis Echeverría", pero que lo escribió sin acentos, Adán Augusto López le aclaró que esa oración era errónea ya que en ese entonces López Obrador se encontraba en la preparatoria.



’Dice «AMLO trabajó con Echeverría», nada más que se le olvida que el hoy presidente de la República en 1970 (por si no se acuerda que Echeverría fue presidente de México del 70 al 76) cursaba el segundo año de preparatoria… en Villahermosa, que se llama Manuel Sánchez Mármol’, expresó el secretario de Gobernación.



Ante esta aclaración por parte de Adán Augusto, los senadores presentes elogiaron al funcionario por la respuesta argumentada que dejaba en evidencia la falta de conocimiento de Xóchitl Gálvez.Con información de TABASCO HOY





🚨 Veamos como @adan_augusto disfruta DESMENTIR y darle unas clases de historia a Xóchitl Gálvez... pic.twitter.com/R00GkgPfL8 — La Catrina Obradorista (@catrina_nortena) September 27, 2022