Ex hacienda Molino de Flores cumple 85 recibiendo a miles de visitantes

A 85 años de la ex Hacienda Molino de Flores, el gobierno municipal de Texcoco refrenda su compromiso por la conservación de los sitios históricos de este municipio, los Parques Nacionales y espacios turísticos que como este lugar dan identidad a este municipio.



Como parte de los festejos realizados el 5 y 6 de noviembre se realizaron actividades para los visitantes, promoviendo las visitas guiadas de los fines de semana que realiza la administración municipal.



El gobierno municipal de Texcoco a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología realizaron el festival ambiental con talleres, recorridos, bailes, conciertos y exposiciones, para toda la familia.



La presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas reconoció la importancia del parque Nacional al ser visitado por miles de personas que llegan a disfrutar cada fin de semana de un espacio digno, limpio y con un comercio que ofrezca a los visitantes, comidas tradicionales.



Ante ello dio a conocer que la regulación en la venta de bebidas alcohólicas se está llevando a cabo en los diferentes negocios con venta de alimentos y alcohol, para ser un ejemplo hacia los demás comerciantes de cómo se pueden hacer las cosas.



Sandra Luz Falcón Venegas invitó a cuidar el Parque Molino de Flores para seguir siendo un espacio de convivencia familiar y emblemático para Texcoco, como referencia de lugares que visitar en este municipio.



Entre los talleres de este fin de semana por parte de la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología municipal se elaboraron alcancías decorativas con material reciclado, macetas, repelente ecológico de insectos, macetas autorregables y jabones artesanales.



Además de la plática informativa ’Sin las abejas no hay futuro’ , así como el concierto ’La Calandria el ave representativa del parque nacional el Tepeyac’ , concierto de ópera ’Evans Academy Músic’, casa verde ’reciclable de colillas y tetra pack’, un recorrido histórico cultural, muestra fotográfica ’Molino de Flores en el tiempo’, recorrido ambiental sobre ’la importancia de nuestra flora y fauna’.



Cabe destacar que ante la visita de turistas, texcocanos y texcocanas previamente se dio mantenimiento de faros en la entrada principal del parque por parte de la dirección de Servicios Públicos.



La ex hacienda Molino de Flores, es un espacio histórico y cultural del municipio, que los fines de semana recibe a más de seis mil visitantes a los que se les pide su apoyo y comprensión para cuidar y dar conservar para la posteridad.