Ex alcalde de Xonacatlán de MC se suma a proyecto de la maestra Delfina

Toluca, Méx.-Continúa la adhesión de liderazgos políticos a la campaña electoral que encabeza Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, PVEM y del Trabajo a la gubernatura del Estado de México; esta vez fue Serafín Gutiérrez Morales, ex alcalde de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Xonacatlán, ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.



La suma del líder político a la Cuarta Transformación fue a través del Partido Verde Ecologista de México, luego de que el alcalde y los líderes, identificados como "serafinistas", precisaron en conferencia de prensa que hoy se requiere un gran cambio y ese solo puede emanar del proyecto liderado por la maestra Delfina Gómez Álvarez.



En este evento, que presidió José Alberto Couttolenc Buentello, líder estatal del Partido Verde Ecologista de México, recordó que Serafín Gutiérrez ha sido alcalde de su municipio en dos ocasiones por dos partidos diferentes (PRD y MC) y es un político que puede caminar por las calles de su municipio, Xonacatlán, sin ningún problema porque amplios sectores de la población reconocen el desempeño que en su momento tuvo al frente del gobierno.



"Es de las personas que, habiendo sido alcalde, todavía tiene un reconocimiento brutal en el municipio; la gente lo saluda, la gente lo quiere", dijo el líder del Verde.



Pepe Couttolenc precisó que la instrucción que en reiteradas ocasiones le ha dado la maestra Delfina Gómez, ha sido precisa: en el proceso de transformación que impulsamos en el Estado de México todos son bienvenidos.



En este sentido, el dirigente del Verde dijo que, en el caso de Serafín Gutiérrez, está comprobado que es un político que verdaderamente ha trabajado en pro de la ciudadanía; principio básico que impulsa la líder del proyecto del cambio Delfina Gómez.



Al tomar la palabra el ex alcalde Serafín Gutiérrez, quien dirigió los destinos de Xonacatlán en dos periodos (2006-2009 y 2019-2021), precisó que junto con él llega un número muy importante de cuadros políticos al Partido Verde y con ello a la campaña de la candidata de izquierda Delfina Gómez.



Aclaró que su equipo de trabajo no se integra por políticos improvisados, sino todo lo contrario, profesionales que en todo momento se han conducido en pro del bienestar de la población.



Recordó que un representante popular es empleado de la ciudadanía y por ello siempre debe actuar a su favor y defender sus intereses.