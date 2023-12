El drama vivido en Nuevo León donde el Congreso local ejerció su facultad de designar gobernador interino, pero nombrando a uno distinto a la corriente política que la ciudadanía decidió mediante votos que le gobernara, lo que a la postre tumbó la candidatura de Samuel García, tendría beneficios para el Frente Amplio por México a mediano plazo.



Y es que si bien en el corto plazo, luego del actuar coordinado de los legisladores del PRI y PAN dificultan que los votos regresen al Frente Amplio y podrían sumarse a Morena -como también, regresar a los indecisos-, en el mediano plazo impedirían, al menos, que Xóchitl Gálvez siguiera cayendo en picada según el agregado de encuestas de Oraculus.



En las preferencias por coalición por ejemplo, Juntos Haremos Historia obtiene 58% de intención; con Claudia Sheinbaum como candidata, las preferencias suben a 60%, sumando puntos.



En el caso de Xóchitl Gálvez, el Frente Amplio tiene una intención del 38%; sin embargo, allí los negativos de la hidalguense provocan que la intención disminuya al 30%, restando puntos.



Y precisamente en el caso de Samuel García, su partido sumaba 5% de intención, mismo que se elevaba a 10% por su presencia, duplicando votos.





Si bien las primeras gráficas mostraría que la mayor cantidad de puntos ganados por Samuel salieron del Frente Amplio -por eso su candidata tiene negativos respecto las preferencias de su coalición-, dadas las condiciones de la baja en la contienda por parte del regio, el escenario más plausible es que la mayor parte de esos votos -cinco- o bien vayan a Morena o bien regresen al segmento de quienes están indecisos y/o no van a ir a votar, es decir, que no regresarían de donde salieron o por lo menos la mayoría de estos.



Es así que aunque a corto plazo la ventaja de 30 puntos de Claudia sobre Xóchitl, que es un dos a uno, podría incluso ampliarse, el movimiento realizado por las dirigencias del PRIIA y PAN le retornarían un beneficio a mediano plazo al menos en el sentido de ya no perder puntos ante Samuel García, a expensas de que MC elija otro candidato que robe puntos a ambas coaliciones -lo que afecta de mayor manera al proyecto de Claudio X.-.