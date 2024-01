Evita SSPH fraude en la compra de un auto

La exitosa operación fue resultado de la coordinación de inteligencia operativa entre el C5i y la Policía Estatal, mediante la cual se atendió de forma expedita a la denuncia del afectado, identificado como V. A. H. H., de 23 años, quien alertó los hechos a través del número de emergencias 911, tras ser presuntamente estafado por quien responde a las iniciales A. L. M. C., de 43 años.



La víctima describió que la presunta defraudadora estableció contacto en Facebook con la intención de adquirir su vehículo, un Volkswagen tipo Cabrio modelo 2001 de color azul marino, por la cantidad de 72 mil pesos.



La transacción tuvo lugar en una tienda de conveniencia en la localidad de Tecámatl, del municipio de San Agustín Tlaxiaca. Sin embargo, la estafa fue descubierta cuando el vendedor verificó el saldo de su cuenta bancaria y descubrió que el depósito acordado no había sido efectuado.



En seguimiento a la denuncia, elementos de la SSPH, implementaron de manera inmediata un operativo que condujo con la localización y detención del vehículo en la carretera México-Pachuca, específicamente en el conjunto habitacional Haciendas de Tizayuca.



En tanto, A. L. M. C. fue puesta a disposición de la autoridad competente, junto con tres dosis de droga sintética. La verificación en Plataforma México reveló que la detenida cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de fraude, cometido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.