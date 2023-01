Evita ser uno más de los desempleados titulados. El mercado demanda Ingenieros y Desarrolladores

Si la carrera que elegiste en áreas sociales, artísticas e incluso administrativas no te convencen del todo, puedes estar a tiempo de cambiarte y tener un mejor futuro, pues las áreas especializadas en ingeniería y en desarrollo de software son las que mejor perspectiva de crecimiento tienen a mediano y largo plazos, pues la demanda de dichos profesionales desde hace unos años sigue creciendo.



Ejemplo de ello es el estudio de Empleos en Auge 2023 presentado por LinkedIn, donde se aprecia que las áreas de ingeniería/análisis matemático, así como aquellas que tienen que ver con el desarrollo de software, son las que mayores oportunidades encuentran, pues de los 15 puestos de mayor crecimiento para este 2023, solamente dos de ellos no son precisados para especialistas de dicho ramo y corresponden al ramo de las ventas, por lo que tal vez ya va siendo hora de que optes por una formación matemática.





Por otro lado no es de sorprender que entre los profesionistas que se encuentran en búsqueda de empleo, se hallen aquellos arrepentidos de una formación que actualmente no es demandada, encontrando serias dificultades.



Entre los referidos están los periodistas, sociólogos, licenciados en artes, comunicadores, mercadólogos, etc., según un estudio estadístico realizado por Ziprecruiter.