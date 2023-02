Evita asalto conductor de AU y es baleado

Fortín,Ver.-El conductor de un autobús de la línea Autobuses Unidos (AU) resultó herido de un impacto de arma de fuego a la altura de las costillas, la noche de este jueves luego de que frustrara un asalto cuando circulaba, sobre la autopista Orizaba-Córdoba.



Los hechos ocurrieron cuando el conductor del autobús de la línea AU con número económico 4589 se dirigía con rumbo a Córdoba, metros después de pasar el puente del metlac los sujetos se pararon de su asiento, indicando al conductor que se trataba de un asalto por lo que lo amagaron con un arma de fuego.



El conductor al ver lo corrido imprimió velocidad a su vez que pasajeros alertaban a través del número de emergencia 911 a las autoridades policiacas para que se dirigieran a la caseta al lugar a donde iba a llegar el autobús.



Los asaltantes al ver lo ocurrido le pidieron al conductor del autobús se detuviera por lo que el conductor no hizo caso e imprimio mayor velocidad, los asaltantes le dispararon al conductor para obligarlo al tener su marcha para escapar del lugar sin ser detenidos.



El conductor herido de bala llegó hasta la lateral de la caseta para salir a Fortín donde ya se encontraba la policía pero a pesar del fuerte operativo por parte de elementos municipales y Estatales no lograron ubicar a los asaltantes.



Minutos después de lo ocurrido el conductor del autobús fue atendido por Rescatistas Primeros Respondientes del municipio de Fortín para posteriormente ser trasladado por paramédicos de Caminos y Puentes Federales a la clínica 8 del IMSS, dónde quedó internado para recibir atención médica.



Con este acto heroico del conductor del autobús logró que los pasajeros no fueran despojados de sus pertenencias, únicamente resultaron con crisis nerviosa.



De los hechos tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, la circulación Vial fue cerrada en su totalidad en lo que realizaban las labores los servicios de emergencia y autoridades policiacas.



Cabe destacar que existe una banda que mantiene en jaque a los autobuses que circulan de Orizaba a Córdoba sin que hasta el momento las autoridades Municipales, Estatales y federales hagan algo al respecto para frenar está ola de robos.