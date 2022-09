Evaluó Menchaca a Salvador Cruz Neri y le da su confianza

Antes de decidir quién formaría parte de su gabinete y en una posición tan sensible como la de Seguridad Pública, Julio Menchaca tuvo información de áreas de inteligencia del gobierno federal, los cuales resultaron positivos y por eso se decantó por Salvador Cruz Neri para que ocupara dicha Secretaría.



Lo anterior, derivado de la denuncia que en 2011 recibió por parte de una mujer, quien lo acusó de agresiones físicas y sexuales.



’Conozco a Salvador Cruz Neri desde hace muchos años. Es un paisano de la otomí tepehua y conozco la trayectoria de él como policía. Conozco también de la preparación, de su formación y de su integridad. Ha sido sometido también a pruebas de control de confianza por las responsabilidades que también ha ocupado’, agregó Menchaca a pregunta expresa de este medio sobre el tema.



Sobre la denuncia, dijo que siempre esos temas son muy sensibles, pero como abogado parte de la presunción de inocencia, además que él (Cruz Neri), como cada uno de los secretarios, será sometido al escrutinio popular. Expresó que a su nombramiento lo avala una carrera de muchos años



’Sí estuvo y lo conozco (el proceso en contra del hoy Secretario). Se inició una averiguación y la información que yo tengo, y él debe estar compartiendo, es que finalmente no se integró (el expediente) por el Ministerio Público de la Procuraduría de ese Estado, pues consideró que no se daban los elementos para que se siguiera un proceso legal’, abundó.



Expresó que en la Ciudad de México hacía una labor muy importante con la Secretaría de García Harfuch, donde era el encargado de control interno para la valoración de la ética de los cuerpos policíacos donde existe una gran cantidad de personal.



’Al estar confrontando la información sobre un tema tan sensible, salió positivo por parte de las dependencias que llevan evalúan la trayectoria de quienes tienen estas responsabilidades. Le damos la confianza y estará siendo sujeto a los resultados que le vamos a pedir a todos los funcionarios’.