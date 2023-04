Estrena Lorenzo Córdova colaboración en Latinus; aún faltarían Reforma y otros más

Un día después de dejar su cargo como Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello ha anunciado su colaboración semanal con el medio de oposición de Latinus, así como su regreso a su plaza académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



En su primera videocolumna para Latinus, el exconsejero presidente comenzó su mensaje llevando a cabo un balance de los nueve años de existencia del INE, luego de que la reforma del 2014 provocara la homogeneización del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).



Además de destacar la organización de 331 procesos democráticos —incluyendo elecciones federales, locales, comicios extraordinarios, los dos ejercicios de participación ciudadana a nivel nacional y otros dos procesos de elección para la dirigencias de Morena y del Partido de la Revolución Democrática (PRD)—, el extitular del INE aprovechó su primera videocolumna para criticar el Plan B de la Reforma Electoral, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Córdova Vianello destacó que en los nueve años del INE, que son también en los que él fungió como Consejero presidente, han sido los más estables en materia electoral, destacando ’el mayor nivel de alternancia en toda nuestra historia democrática a nivel nacional con un índice nacional de poco más del 62 por ciento, lo que significa de otra manera, que en estos años, la probabilidad que tiene un partido político que ha ganado una elección y vuelva a triunfar es de apenas de una entre cada tres’.



’Estos dos datos son la mejor muestra de que el sistema electoral, que ha estado vigente hasta ahora, ha funcionado, y lo ha hecho muy bien. Por eso es incomprensible que las recientes reformas a seis leyes electorales, conocida como ‘Plan B’, se haya planteado para alterar radicalmente la capacidad operativa del INE, poniendo así en grave riesgo el cumplimiento de sus atribuciones —y con ello— la autenticidad de nuestras elecciones, así como las condiciones de equidad en competencia que han permitido un ‘piso parejo’ para todos los partidos políticos y candidaturas’, comentó Córdova.



El exconsejero aseguró que el ’Plan B’ Electoral pretende desmantelar la estructura del INE a través de la desaparición del 85% de las plazas que integran el Servicio Profesional Electoral, el cual está conformado por funcionarios públicos que ingresaron a sus cargos mediante concurso público y posteriormente evaluados anualmente.



La aseveración del exconsejero contrasta con el ’Plan B’ de la reforma electoral que dio a conocer el gobierno federal, en el cual contienen cambios a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), reduce los salarios de los consejeros, elimina fideicomisos, destituye al secretario ejecutivo y tiene nuevas reglas para los partidos políticos.



El ’plan B’ establece que el INE no podrá destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la creación u operación de fideicomisos, y tampoco podrá contratar seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada ni esquemas similares de contratación.



Los cambios a esta ley prohíben a los candidatos, aspirantes y partidos la entrega o promesa de despensas, tinacos, láminas, tarjetas, aparatos electrodomésticos, lentes, juguetes, cubetas, utensilios de cocina y útiles escolares; en caso de hacerlo, serán sancionados y se presumirá como indicio de ’presión al elector para obtener su voto’.



También ajusta los salarios de los consejeros del INE, pues señala que ellos deberán recibir remuneraciones ’adecuadas’ y no podrán justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para ganar más que el presidente de la República. Este punto viene después de que el mandatario López Obrador ha intentado, por medio de iniciativas, disminuir el salario de estos funcionarios, pero al ampararse, no ha sido posible esto.



Luego de que se diera a conocer la colaboración de Córdova en Latinus, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró que Lorenzo Córdova ’se quitó la segunda máscara’ y ’se fue como comentarista’ al medio de comunicación digital Latinus.



’Por fortuna ya cambió el presidente del INE. Por cierto, ¡fuera máscaras!, ¡Ya se fue a Latinus! Bueno, ya se había quitado la máscara, pero ¡se quitó la segunda! O sea, ahora resulta que es comentarista de Latinus, que no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Entonces, ya se fue a un medio de propaganda’, expresó



Por su parte, ​López Obrador cuestionó la imparcialidad del INE y de Córdova Vianello, porque también participará en Latinus, el medio que dirige Carlos Loret de Mola.



’Irse de comentarista con Loret de Mola. ¡Imagínense!, ¡cuánta gente engañada! Defendiéndolos porque ‘el INE no se toca’. Supuestamente, ellos (son) independientes, o sea es una involución, porque si hubiese regresado antes como estaba de comentarista con Carmen Aristegui, no era tan grotesco.’, expresó.



De acuerdo con el mandatario sólo faltó que Lorenzo Córdova se hubiera ido como presidente de una organización fundada y financiada por el empresario Claudio X. González.



Pero eso fue lo que defendieron, marcharon por esto. Vinieron al Zócalo por esto en esencia. ¿Qué les va a importar la democracia? ¿Qué les va a importar el INE? Es una decadencia.