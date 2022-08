Estos son los municipios de Hidalgo con más alto rezago social en AGEB según Coneval

Hidalgo ha sido desde siempre una de las 10 entidades más pobres del país pese a su colindancia con la Ciudad de México -que históricamente ha tenido el Desarrollo Social más alto-. Dentro de esa miseria sin embargo, existen al menos 35 mil hidalguenses que se encuentran habitando zonas de rezago social ’Muy alto’ de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



Teniendo como unidad de medida las AGEB (conjunto de manzanas y/o vialidades perfectamente delimitadas), Inegi y Coneval identificaron como zonas de Muy alto rezago social aquellas que combinan indicadores como Alto grado de analfabetismo en mayores e 15 años, Población entre 4 y 24 años que no asiste a la escuela, Población con educación incompleta, Sin derechohabiencia a los servicios de salud, que viven en Hacinamiento, Sin agua entubada de red pública, que No disponen de excusado, drenaje o energía eléctrica, con Piso de tierra y aquellas que no disponen de lavadora, refrigerador, teléfono, móvil, PC ni internet.



Los nueve que encabezan la lista son los siguientes:

Entre las localidades con dichas carencias sin embargo, destacan también AGEBs en Tlapacoya (Pachuca), El Huizachal (Mineral de la Reforma), y las cabeceras municipales de Ajacuba, Chilcuautla, Huautla, Huejutla, Jaltocán y Zacualtipán.