Esto propone la reforma al INE que molesta al PRIAN

La iniciativa de la Reforma Electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha magnificado la molestia de la oposición, a quienes se les acabarían ciertos recursos de aprobarse la reforma.



Esta iniciativa presentada en abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una de las tres modificaciones a la Constitución más relevantes de su sexenio, junto con la reforma a la Guardia Nacional y la eléctrica.



Los trabajos para formular los dictámenes de la reforma electoral arrancaron formalmente el pasado 25 de octubre en las comisiones de la Cámara de Diputados.



Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales de Morena, advirtió a los partidos de oposición que si para el 24 o 25 de noviembre no hay consenso para el dictamen de reforma electoral, la bancada morenista presentará el suyo a discusión y votación del pleno.



’Estamos negociando bien si es el martes (29 de noviembre) o jueves (1 de diciembre). En eso estamos, tentativamente en fechas. Ahora, qué pasa si en un plazo que yo te diría del 30 para acá, al menos, siete días antes del 30, si no hay acuerdo, Morena presentará su propio dictamen derivado de la iniciativa (del Ejecutivo)’, adelantó el líder de los diputados de Morena.



La reforma electoral de AMLO, que provoca malestar a la oposición, consiste principalmente en lo siguiente:



No desaparece el INE, cambia de nombre, se llamaría INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) que seguirá siendo autónomo.



Reduce el número de diputados de 500 a 300.



Reducción del número de senadores, que pasarán de 128 a 96.



Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. También propone eliminar el sistema de distritos y circunscripciones electorales.



Recortar el número de consejeros del INEC de 11 a siete.



Financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales.



Plantea una reducción a 30 minuto diarios de propaganda política en radio y televisión.



Disminuir la participación en una consulta popular de 40 a 33 por ciento para que sea vinculante.



Eliminar los órganos electorales locales.



Implementar el voto electrónico.



Es por ello que la oposición así como el frente cívico nacional convocaron una marcha para manifestarse en contra de la Reforma Electoral, que se llevará a cabo el próximo domingo a las 9:30 de la mañana.



"No es posible que éste personaje y divida a los mexicanos y quiera llevarnos al retroceso en el clima de democracias que estamos viviendo, entonces si, yo le exijo al presidente de la República que haya respeto para todos los mexicanos, también somos pueblo", expresó en su papel como representante del Partido Acción Nacional (PAN), el exsenador Francisco Salvador López Brito.



Por su parte el diputado Santiago Creel señaló que esta marcha no es nada personal en contra del mandatario federal, sino que es contra sus propuestas, como la reforma que plantea modificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE).



’La marcha es en contra de una iniciativa. No personalicemos las cosas. Aunque la propuso el presidente, en lo que estamos en desacuerdo es con la reforma. Estamos en desacuerdo en que vaya a excluirse a las minorías, en que se politicen la candidaturas de los consejeros, estamos en desacuerdo en el costo que tendría una elección adicional de consejeros ciudadanos (…) No es una cuestión de personas, sino de propuestas’, aclaró el panista en conferencia.



Sin embargo el PRI podría estar "entre la espada y la pared", debido a que López Obrador, ha dicho explícitamente este martes que los diputados del partido tricolor tienen el deber de apoyar la reforma del sistema electoral que él impulsa si en verdad son demócratas.