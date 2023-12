Este sexenio, México se consolidó como potencia exportadora mundial: HSBC

Según el director de HSBC México, Jorge Arce, el país se ha establecido como una de las principales potencias exportadoras del mundo en los últimos años. La llegada de muchas empresas al territorio nacional a través del nearshoring es un fenómeno significativo, el cual no se espera que cambie, independientemente de quién llegue al poder en Palacio Nacional en 2024.



Según Arce, hay varios sectores con un marcado interés en operar en México, como el sector automotriz y sus cadenas de suministro, la industria de electrónicos, productos y equipos médicos, así como el sector de la ropa y calzado.



El directivo subrayó que la ventaja radica en que estas empresas no llegan solas, sino que vienen acompañadas de sus cadenas de suministro. Además, no solamente son compañías provenientes de China, sino también de otras partes de Asia, Estados Unidos, Canadá y Europa que están expandiendo sus operaciones en México.



’El nearshoring es lo mismo que hemos visto en los últimos 40 años o 35 años en México, nada más que de una manera más acelerada y de jugadores nuevos, de jugadores que vienen de países que antes tradicionalmente no invertían México’, afirmó.



El director general de la institución financiera resaltó que la economía mexicana en estos últimos años se ha consolidado como una potencia exportadora, una cosa que no van a cambiar en mucho tiempo y con circunstancias como las elecciones presidenciales de 2024.



’México se convirtió y se consolidó como una de las potencias exportadoras más importantes del mundo; México es el principal socio comercial de Estados Unidos, le vendemos más que nadie a Estados Unidos, pero también le compramos mucho a Estados Unidos’, detalló.



Arce expuso que en 2024 podría haber ciertos vientos en contra por varios lados, ya que las tasas altas de interés en el mundo están provocando que las economías se desaceleren; también está el riesgo latente de una recesión en Estados Unidos, así como la incertidumbre que causa la elección presidencial. de 2024.



’México va a estar bien, es un país maduro, su democracia funciona, entonces no importa a quién elijan, vamos a estar bien y la apuesta de México a la apertura económica, la estabilidad monetaria, a la prudencia fiscal, creo que no va a cambiar con nadie que llegue al Palacio Nacional, eso va a continuar y vemos mucho interés de muchas empresas internacionales, globales y mexicanas que operan en México de utilizarlo como base de exportación hacia afuera’, reiteró.



En medio de este contexto, el director general de HSBC México aseguró que las oportunidades para la institución financiera en el país son muchas, ya que son el banco más internacional operando, en una nación que se está volviendo más internacional.



’Gran parte de nuestro Producto Interno Bruto depende de algo internacional, de exportaciones, de importaciones, de turismo internacional, de comercio internacional, de remesas, entonces nadie del sistema financiero está tan bien preparado como nosotros en capturar esa oportunidad’, consideró.



El director de HSBC México, Jorge Arce, señaló que las empresas globales desean que su banco sea el banco de sus empleados, dueños y accionistas, ya que ofrecen productos internacionales adaptados a este tipo de clientes. Igualmente, destacó que México se está convirtiendo en un país con una clase media en ascenso, lo que lo convierte en un mercado objetivo a nivel global.Con información de FORBES



En cuanto a inversiones, Arce mencionó que el año pasado se invirtieron 100 millones de dólares en sucursales y tecnología, y se espera que esta cifra aumente un 12% en 2024. Con estos esfuerzos, HSBC se consolida como un banco joven, dinámico y con un alto valor agregado, posicionándose como "el banco más internacional operando en México".



Además, resaltó que el consumo es una de las principales historias en México, impulsado por las remesas, la eliminación del outsourcing y el aumento de los salarios mínimos, junto con una alta demanda de trabajadores.



’La economía está trabajando, hay empleo pleno que hace mucho no se veía en México, entonces eso ha hecho que las ganancias de los trabajadores suban de manera real y nominal, estamos viendo que el consumo está creciendo’, aseguró.Roberto Noguez | FORBES