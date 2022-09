Este miércoles podría terminarse el horario de verano

La tarde del lunes fue aprobado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados el dictamen para una ley de husos horarios, el cual eliminaría el horario de verano, que fue aplicado en el gobierno de Ernesto Zedillo.



Con 22 votos a favor de Morena y sus aliados, once abstenciones del PAN y uno en contra del priísta José Gutiérrez Jardón fue aprobado y enviado a la Mesa Directiva de la cámara y la Junta de Coordinación Política para que el día miércoles sea discutido y votado en el pleno.



La comisión determinó que aplicará un horario estacional en la zona fronteriza norte en los municipios de Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el estado de Coahuila; Anáhuac, en Nuevo León; Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en Tamaulipas.



Otro será aplicado para los municipios de Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en Chihuahua. Además, habrá otro para los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en Baja California; y San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en Sonora.



Durante la presentación de posturas, Morena y PT insistieron que el ahorro en el consumo nacional de electricidad y de las familias en el pago de sus recibos, ha sido mínimo, en contraste con los efectos en la salud física y mental de las personas.



"Los ahorros por mil 138 millones de pesos, así como el impacto de pérdida presupuestal de 76.8 millones estimado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la cámara se verían compensados en comparación con el gasto destinado a la salud mental y del corazón", indicó.



El poder legislativo informó que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que el cambio de horario produce alteraciones mayores en algunos grupos de personas, especialmente en quienes tienen una estructura biológica y psicoemocional poco flexible, así como en personas que realizan actividades en horarios rígidos.



Citó que el costo presupuestal en términos de salud ha sido de mil 336 millones de pesos en atención siquiátrica y de mil 936 millones a problemas asociados al corazón, ’que pueden incrementarse dada la tendencia a la alza de esas enfermedades. Los efectos adversos son altos en salud y en desempeño individual y poco sirven para ahorrar energía y reducir la contaminación’, indicó.



El diputado Reginaldo Sandoval (PT) recordó que la justificación de Zedillo para imponer el horario de verano en México fue meramente económica, pues argumentaron en ese entonces que propiciaría una importante disminución en la demanda de energía eléctrica, así como la reducción de consumo en combustibles utilizados para su generación y por lo tanto, en la emisión de contaminantes.



’Nada más alejado de la realidad, porque el ahorro del consumo es marginal, la decisión fue política con una carga ideológica muy fuerte, porque estábamos en el momento culmen del modelo neoliberal, con el cual se quería privatizar hasta el tiempo’, cuestionó.



Mientras que el PAN se abstuvo de votar indicando que en el dictamen no se evaluaron los impactos negativos de suprimir el horario de verano hacia las empresas.



’No sabemos si habrá un impacto en las cadenas productivas ligadas a las empresas en Estados Unidos, en las maquiladoras, compañías de software, automotrices, textiles y de alimentos que tienen su principal mercado en Estados Unidos. Y no lo sabemos, porque no se analiza este aspecto’, indicó el panista Justino Arriaga. Con información de Enrique Méndez | LA JORNADA